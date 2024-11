La cantante y compositora estadounidense Katy Perry volverá a México después de siete años para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira mundial “The Lifetimes Tour”. Las presentaciones se realizarán en las tres principales ciudades del país: Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; y Ciudad de México (CDMX). La intérprete de éxitos como “Teenage Dream”, “Firework” y “Roar” visitó tierras mexicanas por última vez en 2018.

“Hola mi gente de México. ¿Adivinen qué? ¡Estoy en México! Estoy aquí para anunciarles ‘The Lifetimes Tour’. Haremos shows en CDMX, Monterrey y en Guadalajara. Asegúrate de tener tus boletos porque va a ser una gran fiesta histórica. Estoy muy emocionada de estar aquí el año que viene”, dijo la artista en un video, cuya publicación en X (antes Twitter) suma 29 millones de reproducciones.

La también bailarina y productora de California, Estados Unidos, dará su primer concierto en la CDMX el 25 de abril de 2025 en la Arena Ciudad de México, después irá a Monterrey el 28 de abril para cerrar el 1 de mayo en Guadalajara; ambos en la Arena de cada urbe. La preventa exclusiva de boletos será para tarjetas de crédito Banco Azteca los días 14 y 15 de noviembre. En tanto, la venta general iniciará el 16 de noviembre desde las 10:00 horas. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer el costo de las entradas para ninguno de los tres eventos musicales.

THE LIFETIMES TOUR

🇲🇽 MEXICO 🇲🇽

April & May 2025https://t.co/fz83Tja92T pic.twitter.com/VQ9l9POIW1 — KATY PERRY (@katyperry) November 13, 2024

LA GIRA DE KATY PERRY EN MÉXICO

La gira en México deriva de su séptimo álbum de estudio titulado “143”, que marcó su regreso a la industria musical después de una pausa de cuatro años.

Este nuevo disco incluye colaboraciones con celebridades como la rapera Doechii, cuyo sencillo “I´m His, He´s Mine” debutó recientemente en los MTV Video Music Awards. Sin embargo, cuando fue lanzado el álbum, la mayoría de críticas fueron negativas. La revista Variety sostuvo que “eliminaba los restos de la personalidad alegre que impulsó a Katy Perry al estrellato pop”.

El sencillo principal “Woman´s World”, que tiene un mensaje feminista, se lanzó el 11 de julio, y también recibió opiniones desfavorables. Su álbum de 2008 One of the Boys fue el que la catapultó a la fama. Más tarde, Teenage Dream (2010) fue un fenómeno, con varios sencillos que llegaron al número uno, como “California Gurls,” “Firework,” y “Teenage Dream.” N