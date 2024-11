A días de estrenarse Wicked, el 21 de noviembre en México y 22 en Estados Unidos, la cinta dirigida por Jon M. Chu está a la mira de todos por un error de Mattel sobre sus muñecas temáticas: Elphaba (Malvada bruja del oeste) y Glinda (Bruja buena del sur). La compañía de juguetes incluyó una dirección web de contenido pornográfico en las cajas, en lugar de un enlace que promocionaba la próxima adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway.

La empresa estadounidense, fabricante de Barbie, Max Steel y Hot Wheels, emitió un comunicado el domingo para disculparse por el “error tipográfico” en la envoltura de las muñecas. De acuerdo con Mattel, su intención era dirigir a los consumidores a la página de inicio de la cinta y no al enlace para mayores de 18 años; cuando el producto está pensado para infantes de cuatro años en adelante.

“Lamentamos profundamente este lamentable error y estamos tomando medidas inmediatas para remediarlo. Se advierte a los padres que el sitio web incorrecto y mal impreso no es apropiado para niños”, sostiene la compañía.

Sin embargo, con información del New York Times (NYT), aun este lunes 11 de noviembre no está claro cuántas cajas mal etiquetadas se han distribuido a las tiendas. Además, Mattel no ha anunciado la retirada del producto ni ha ofrecido un reembolso a los clientes afectados.

EL PRECIO DE LAS MUÑECAS WICKED

Las muñecas en cuestión, cuyo precio es de 39.99 dólares cada una en Estados Unidos y 929 pesos en México, están a la venta en importantes tiendas minoristas. En un guiño al tema musical del filme, algunas también tienen la capacidad de cantar.

“Se advierte a los padres que el sitio web incorrecto y mal impreso no es apropiado para niños. Se recomienda a los consumidores que ya tienen el producto desechar el embalaje u ocultar el enlace y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Mattel para obtener más información”, añade.

La película, cuyo estreno está previsto para la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, está basada en el popular musical de Broadway del mismo nombre y es una precuela de El mago de Oz. La historia detalla cómo Elphaba y Glinda se conocieron y después se hicieron amigas.

Cynthia Erivo interpreta a Elphaba junto a Ariana Grande como Glinda. Entre los protagonistas también destacan Ethan Slater como el Munchkin Boq, Jonathan Bailey como Fiyero, Michelle Yeoh como la directora Madame Morrible y Jeff Goldblum bajo la interpretación del Mago.

EL DISGUSTO POR EL “ERROR” DE MATTEL

El musical Wicked, en el que se basa la película, se estrenó en 2003 y celebró su 20 aniversario en 2023. Es uno de los musicales de Broadway que más tiempo lleva en cartel, con casi 8,000 representaciones hasta la fecha. El reparto original contaba con las galardonadas actrices Idina Menzel y Kristin Chenoweth en los papeles protagónicos.

Aunque la falla de Mattel generó gran disgusto entre los fanáticos de la franquicia, no es la primera vez que una empresa o figura genera controversia por errar en una dirección de internet. A tenor de NYT, el papa Francisco usó la semana pasada una etiqueta para referirse a los Santos de Nueva Orleans, en lugar de los venerados discípulos de la Iglesia Católica.

Según el portal de estadística en línea Statista, la empres Mattel, una de las líderes en el mundo del sector de juegos y juguetes, sumó 1,540 millones de dólares el año pasado gracias a las ventas de su muñeca estrella: Barbie. N

(Con información de AFP)

