La plataforma del empresario sudafricano Elon Musk, X (antes Twitter), se enfrenta a otro éxodo masivo de artistas y medios, esta vez por su participación en la campaña presidencial 2024 de Estados Unidos.

Musk compró X por 44,000 millones de dólares en 2022 y ha generado controversia con su uso de la plataforma, particularmente durante las recientes elecciones. El también propietario de SpaceX y Tesla Motors respaldó al ganador de las presidenciales, el aspirante republicano Donald Trump, y utilizó su cuenta personal, que cuenta con casi 205 millones de seguidores, para pedir el voto a su favor.

Además de la decisiva victoria de Trump en las elecciones de noviembre, el expresidente nombró al multimillonario como líder del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental junto con el empresario Vivek Ramaswamy. Por lo anterior, varias figuras artísticas y grandes marcas anunciaron que dejarían X.

Entre ellas está Jamie Lee Curtis. La actriz ganadora del Óscar compartió una captura de pantalla en Instagram, donde también publicó la Oración de la Serenidad, que muestra que su cuenta X había sido desactivada.

En tanto, el presentador de noticias Don limón anunció su salida de X en un comunicado. “Me ha encantado conectarme con todos ustedes en Twitter y luego en X durante todos estos años, pero es hora de que abandone la plataforma. Una vez creí que era un lugar para el debate y la discusión honestos, la transparencia y la libertad de expresión, pero ahora siento que no cumple ese propósito”, dijo.

Limón también señaló los nuevos términos de servicio de X como otra razón para abandonar el sitio. Los cambios entrarán en vigor el viernes y establecen que cualquier disputa legal con X se “presentará exclusivamente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas o en los tribunales estatales ubicados en el condado de Tarrant, igual en Texas.

Finalmente pidió a la gente que lo siguiera en otras plataformas de redes sociales, incluido el competidor de X, Bluesky, que fue lanzado por el fundador de Twitter, Jack Dorsey.

Otra celebridad más que se unió a este éxodo fue Bette Midler. La cuenta de X de la actriz de Beaches desapareció poco después de que Trump ganara las elecciones.

En algunas de sus últimas publicaciones en el sitio, describió a Trump “un completo idiota” y justo antes de los resultados de las elecciones, compartió una foto de una botella de champán con una nota adhesiva que decía “Si Kamala gana”, y una botella de limpiador de desagües Drano con una nota que decía “Si Trump gana”, según The Telegraph.

Uno de los festivales de cine más importantes del mundo, el Festival de Cine de Berlín, tampoco publicará más en X después de 15 años en el sitio.

De igual manera, el periódico británico The Guardian anunció este miércoles que dejará de publicar en la red social X. El diario, que tiene casi 11 millones de seguidores en la plataforma de Elon Musk, añadió que esta medida era algo que había estado “considerando durante un tiempo”, debido a “contenidos que incluyen teorías de conspiración de extrema derecha y racismo”.



Asimismo, el diario español La Vanguardia anunció este jueves 14 de noviembre que dejará de publicar en la red social X, al estimar que se ha convertido en una plataforma “en la que encuentran una caja de resonancia las teorías de la conspiración y la desinformación”.

El éxodo masivo sigue movimientos similares de celebridades que abandonaron la plataforma después de que Musk anunció su intención de comprarla y su eventual adquisición en 2022.

The Berlinale has decided to say goodbye to X on Dec 31, 2024. Thank you for following us here all these years. Stay connected with all things Berlinale on Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, and our website. See you there! ❤️ #Berlinale pic.twitter.com/ZpsXM2d3DO

— Berlinale (@berlinale) November 4, 2024