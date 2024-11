Un nuevo documental sobre The Mars Volta, Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird llega a las salas de cine, iluminando la vida y el revolucionario viaje musical de Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala. Distribuido por Oscilloscope, esta película ofrece una mirada profunda a estos dos músicos influyentes, quienes han desafiado las normas del rock progresivo, el punk y el jazz mientras honran su herencia latina. Estrenándose en cines selectos de todo el país, este documental celebra la vibrante fusión de identidad cultural y arte que define a The Mars Volta.

OMAR RODRÍGUEZ-LÓPEZ: ROMPIENDO BARRERAS CON SU IDENTIDAD PUERTORRIQUEÑA

Omar Rodríguez-López, conocido por su trabajo innovador y exploratorio en la guitarra, ha tejido de manera constante su herencia puertorriqueña en su música. Desde su trabajo con *At the Drive-In* hasta la formación de *The Mars Volta*, Rodríguez-López ha redefinido lo que significa ser un artista latino en géneros dominados típicamente por influencias del rock occidental. Sus raíces son más que un trasfondo: son la fuerza impulsora detrás de su enfoque experimental que distingue a *The Mars Volta*.

El documental ofrece íntimas entrevistas que capturan el proceso creativo de Omar, profundizando en cómo su identidad latina ha dado forma a su música. Para Rodríguez-López, se trata de algo más que crear sonidos; es sobre romper fronteras y hacer espacio para los artistas latinos en el rock progresivo, el punk y el jazz. Su elección de abrazar estos géneros demuestra su dedicación a ampliar la representación latina en la música.

A través de la perspectiva de Omar, la película ilumina las luchas de sobresalir en una industria que muchas veces homogeneiza a los artistas latinos en géneros específicos. *The Mars Volta* encarna el espíritu de romper barreras, desafiar estereotipos y encontrar una voz que resuena con la juventud latina a nivel mundial.

CEDRIC BIXLER-ZAVALA: LA INFLUENCIA MEXICANO-ESTADOUNIDENSE EN EL SONIDO DE THE MARS VOLTA

Cedric Bixler-Zavala, cuyas raíces mexicanas son profundas, aporta una fusión única de pasión e intensidad a The Mars Volta. Nacido en Redwood City, California, de padres de ascendencia mexicana, Bixler-Zavala creció en un hogar bilingüe. Su padre, Dennis Bixler-Marquez, originario de la Ciudad de México, es profesor de Estudios Chicanos en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). Este ambiente fomentó la apreciación de Cedric por sus raíces, incluso mientras navegaba por una escena punk y de rock estadounidense que a menudo subestima las contribuciones latinas.

Antes de The Mars Volta, Bixler-Zavala comenzó su carrera musical en los años 90 como baterista y vocalista de la banda punk Foss, donde tocó junto a Beto O’Rourke, quien luego se dedicaría a la política. Esta experiencia sentó las bases para el estilo ecléctico y rompedor que más tarde llevaría a *The Mars Volta*. Su poderosa presencia en el escenario y sus voces únicas han contribuido a una identidad de banda que se niega a conformarse con un solo género.

En el documental, Cedric habla sobre su trayectoria como artista mexicano-estadounidense, incluidas las dificultades de navegar en una industria dominada por el inglés mientras se mantiene conectado a sus raíces culturales. A pesar de su dominio limitado del español tradicional, celebra una identidad híbrida, usando a menudo el “Spanglish” como puente entre ambos mundos. Esta mezcla de culturas ha influido en sus actuaciones y letras, aportando a la música de The Mars Volta una riqueza intercultural que resuena profundamente entre los fanáticos de todo el mundo.

BOLETOS GRATIS PARA EXPERIMENTAR EL DOCUMENTAL DE THE MARS VOLTA: OMAR & CEDRIC: IF THIS EVER GETS WEIRD

Oscilloscope ha puesto a disposición un número limitado de boletos gratis para los fanáticos de The Mars Volta y At The Drive-In para asistir a esta proyección exclusiva. No te pierdas la oportunidad de ver en la pantalla grande las historias de Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala, mientras redefinen lo que significa ser latino en el rock progresivo, el punk y el jazz.

Detalles de la Proyección: 📍 Ubicación: Varias salas locales en todo el país 📅 Fecha: 20 de noviembre de 2024 Para reservar tus boletos gratis y unirte a esta experiencia inolvidable, visita este LINK. ¡Mira el tráiler AQUÍ!

Este estreno marca un hito en la celebración de las diversas contribuciones de los artistas latinos en la escena musical alternativa. The Mars Volta ha esculpido un espacio único en el rock progresivo, punk y jazz, trayendo elementos latinos a la vanguardia de estos géneros. Únete a nosotros para honrar su historia y la poderosa música innovadora que Omar y Cedric han traído al mundo.