La demencia no solo afecta a la persona que la padece, sino también a su entorno, especialmente a los familiares y cuidadores. En ese tenor, un refrigerio sencillo ayudaría a prevenir la demencia, según una nueva investigación.

De acuerdo con los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), este deterioro mental se presenta en diferentes formas, la más común es la enfermedad de Alzheimer, y se caracteriza por una alteración de la capacidad para recordar, pensar y tomar decisiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de 55 millones de personas (8.1 por ciento de las mujeres y 5.4 por ciento de los hombres mayores de 65 años) viven con demencia. Y prevé que esta cifra aumente a 78 millones para 2030 y a 139 millones en 2050.

Actualmente no existe cura conocida para el alzhéimer, aunque los neurocientíficos estiman que el 45 por ciento de los casos podrían retrasarse o prevenirse mediante cambios en el estilo de vida, incluida la dieta.

En un nuevo estudio, publicado en la revista GeroScience, investigadores de España y Portugal revelaron una fuerte asociación entre el consumo de frutos secos y un menor riesgo de demencia por cualquier causa en una cohorte de más de 50,000 adultos.

Los datos se obtuvieron del BioBank del Reino Unido, una base de datos biomédica que investiga las contribuciones respectivas de la genética y el medioambiente al desarrollo de diversas enfermedades. Los participantes, que tenían entre 40 y 70 años, fueron seguidos durante un promedio de siete años después de una evaluación inicial.

UN REFRIGERIO CONTRA LA DEMENCIA

Luego del análisis, los investigadores descubrieron que quienes comían frutos secos (un refrigerio común) todos los días tenían un riesgo 12 por ciento menor de desarrollar demencia por cualquier causa. En el caso de los participantes que comían hasta un puñado de frutos secos al día, la reducción del riesgo era del 16 por ciento.

De igual manera, se observó que los frutos secos sin sal tenían un efecto más positivo que los salados. Estos resultados se basan en datos de observación y no prueban definitivamente que los frutos secos prevengan la demencia.

Sin embargo, estos hallazgos son consistentes con estudios anteriores que demuestran los beneficios de comer frutos secos para la salud cerebral. Por ejemplo, un estudio de 16,000 enfermeras estadounidenses, publicado en el Journal of Nutrition, Health and Aging, en 2014, reveló que quienes comían frutos secos al menos cinco veces a la semana tenían un mejor desempeño en pruebas cognitivas que quienes no lo hacían.

LOS BENEFICIOS DE COMER FRUTOS SECOS MIXTOS AL DÍA

Otro estudio, publicado en la revista Clinical Nutrition, en 2023, encontró que los adultos mayores que comieron dos puñados de frutos secos mixtos al día (incluidas nueces, pistachos, anacardos y avellanas) durante un periodo de 16 semanas mostraron mejoras significativas en la memoria y el flujo sanguíneo al cerebro.

Las nueces en particular se han asociado con una mejor salud cerebral: estudios muestran que comer solo una nuez al día se asocia con mejores tiempos de respuesta y pruebas cognitivas, especialmente entre los adultos mayores.

Según los autores del último estudio, el consumo de frutos secos puede mejorar la salud de nuestros vasos sanguíneos y reducir la presión arterial y la inflamación, lo que puede ser resultado de las altas concentraciones de grasas saludables y vitaminas presentes en estos alimentos. La vitamina E, presente en muchos frutos secos, también puede desempeñar un papel protector en la salud cerebral, escriben los investigadores. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

