Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes se posicionaron como bicampeones en una de las competencias más importantes de derechos humanos a nivel internacional, la Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga (CEJA) en su edición XXVII,.

En esta competencia se ha celebrado anualmente en San José, Costa Rica desde 1995 y consiste en una simulación de litigio de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contando con la participación de equipos integrados por estudiantes de universidades de toda América Latina, en un proceso que comprende una etapa oral y escrita de presentación de alegatos. El caso normalmente trata un tema de actualidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Este evento es organizado por la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI).

“Felicitamos por su victoria y bicampeonato consecutivo a nuestros alumnos Erika Montserrat Sevilla, Kaisa Yamile Orozco, Heriberto Flores, Fernando Cortés y Alejandro González Caudel y a sus coaches, las licenciadas Sofía Cuellar y Alenka Salazar, alumni de esta universidad. Un reconocimiento especial a Heriberto Flores Esparza por haber obtenido el premio a mejor orador en la ronda final”, felicita el Mtro. José Paulo Bassol.

El caso de este año, abarcó temas como actividades de inteligencia y derecho a la vida privada; prohibición de discriminación y libertad de expresión; participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana y garantías judiciales y protección judicial en casos de libertad de expresión.​ Fue elaborado por Pablo González Domínguez, y Astrid Orjuela Ruiz, ambos abogados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Dr. González Domínguez es, además, Alumni de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes.

Como parte de su preparación, el equipo representativo de la Panamericana estudió el mismo caso constantemente durante diez meses. “Aunque nos dividíamos qué parte leer y estudiar, no es trabajo de una sola persona, no hay manera de que funcione de manera individual, entonces el haber trabajado en equipo nos permitió tener éxito; saber que puedes contar con tu equipo es algo muy valioso para la vida profesional”, destaca Kaisa.

“Debíamos darle solución a un caso hipotético que tenía ciertas controversias con algunos derechos violados. Por ese caso, nosotros hicimos un memorial tanto en la posición de víctimas como en la posición de estado y con esos memoriales redactados, preparamos los discursos para las audiencias y eso fue lo que presentamos en la competencia en Costa Rica”, comenta el alumno Fernando.

Por su parte, Heriberto resalta que su participación en la competencia ha influido mucho en su perspectiva sobre los derechos humanos, ya que de acuerdo a él, a través del derecho internacional público se pueden generar cambios y verdaderamente pienso que las sentencias de los órganos como la Corte Interamericana pueden llevar a un cambio en la vida, y al sistema jurídico de los países.

“Para mi, haber ganado es un logro personal pues me demostré a mí mismo que sí se puede con perseverancia y disciplina, pero desde luego es un logro en equipo y no se hubiera podido lograr sin los miembros del equipo, sin el apoyo de la universidad y de nuestras coaches”, agrega.

“Desde el año pasado, CEJA me demostró a dónde quiero encaminar mi carrera y este año lo reafirmé. Además, me demuestra la importancia de la lucha por los derechos humanos y hacerlo no solamente desde la práctica como abogados”, comenta Erika.

Para los estudiantes uno de los aprendizajes más grandes que se llevaron de esta competencia fue la gran sinergia que formaron como equipo.