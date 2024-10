El gobierno estatal busca crear un mecanismo de identificación forense y homologar así las bases de datos de personas desaparecidas y no localizadas en Guanajuato.

Así lo adelantó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien recordó que actualmente las bases de datos del gobierno federal y estatal no coinciden en el número de desaparecidos. Aclaró que más que un censo, buscarán homologar la información.

“Estamos generando un plan que involucra primero el tener información veraz y certera. Hay información que no es coincidente en los registros nacionales y los que tenemos en el estado, hay que homologar los registros, hay que generar un mecanismo de identificación forense que nos permita también que sea mucho más eficiente”.

En Guanajuato se reportó al cierre de la gestión del ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo mil 683 personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que representa un incremento del 122 por ciento ante las cifras reportadas en la gestión de su antecesor Miguel Márquez Márquez.

Del tema, la gobernadora dijo que buscan crear mecanismo y atención para que no existan más desaparecidos en la entidad que abarque casos de larga data.

“En realidad todo esto se resume en que no queremos que vuelva a ver más desapariciones, quisiéramos que más bien en lugar de fortalecer la comisión ya no existiera, o que ya no hubiera estas desapariciones”.

Muñoz Ledo afirmó que se busca un apoyo integral y de ayuda a las familias de los desaparecidos y colectivos de búsqueda.

“Estamos planteando todo un plan que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, implica un fortalecimiento institucional, el propio apoyo a los colectivos de búsqueda y las necesidades que ellos han externado, mecanismos de memoria y no repetición, como el memorial de Salvatierra”, concluyó.