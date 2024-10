Tijuana, B.C.- Un grupo de madres de familia se manifestaron la mañana del viernes, 11 de octubre, a las afueras de la delegación de la Secretaría de Educación en Tijuana, para exigir la contratación de dos maestros para los grupos de primero y segundo grado en la primaria Rolando Davis Verdugo, quienes desde inicio de ciclo no han tenido clases regulares.

Consuelo Gómez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la primaria Rolando Davis Verdugo, informó que al inicio del ciclo escolar faltaban tres maestros, se les envió uno, pero los otros maestros no han sido contratados.

En total son 75 alumnos de primero y segundo grado, quienes tienen clases de manera parcial. Ante la falta de docentes, por parte la dirección se les programan clases solo dos días a la semana, lo que podría generar rezago en su educación.

Compartió que está situación no es nueva, ya que el año pasado vivieron una situación similar, pero, en aquel momento no se manifestaron, sin embargo, al ver que el tema continúa es que decidieron tomar acciones.

A su salida de la reunión con autoridades de la Secretaría de Educación, compartió que les informaron que la contratación no se ha hecho porque la primaria no ha completado la entrega de documentos, además, que la matrícula en los grupos no está completo. La madre de familia señaló que si los grupos no están completos es porque algunos padres de familia optaron por cambiar a sus hijos de escuela.

El grupo de madres sostuvo que si para el lunes, 14 de octubre, la Secretaria de Educación no contrata a los dos maestros que requieren, tomarán las instalaciones de la primaria hasta obtener respuesta. N