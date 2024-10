A NIVEL DE CANCHA

Con el título que acompaña este artículo, la muerte chiquita, no me refiero al deceso de algún jugador ni de algún director técnico de alguno de los equipos que conforman la NBA, la liga de basquetbol más popular del mundo. Más bien, me refiero a la forma como los mexicanos viven, disfrutan, festejan, gozan, se regocijan y saborean la muerte con suculentos platillos y postres.

Una banda originaria de Satélite, en Naucalpan, Estado de México, formada en 1989, cuyo estilo musical consiste en fusionar rock con lo electrónico y guapangos y que utiliza letras temáticas provenientes de historias y sonidos originados en el folclor popular mexicano, Café Tacuba, creó la canción: “La muerte chiquita”. Este sencillo se desprende de su cuarta producción doble: Revés (instrumental experimental) / Yo soy (canciones acumuladas que no estaban publicadas desde el álbum Re) y se estrenó el 20 de julio de 1999.

La canción, compuesta por Emmanuel del Real y producida por Gustavo Alfredo Santaolalla, se ha convertido en un himno referente para enmarcar la celebración del popular Día de Muertos en México.

Los teotihuacanos, los mexicas, la cultura náhuatl, los mayas, los purépechas, todos en su época adoraban a sus muertos entre rituales, deidades, adornos, inciensos, ofrendas, accesorios, comida, el uso del perro xoloescuincle. Cuando llegaron los españoles a conquistar el territorio mexica trajeron sus costumbres y formas de ver y celebrar a los difuntos, con lo que sincretizaron y mezclaron los usos y costumbres de la gente prehispánica con las tradiciones españolas católicas.

EL DÍA DE MUERTOS SE CELEBRA MUY A LA MEXICANA

De esta manera, hoy en día coinciden la fiesta del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festejo ancestral de los nativos prehispánicos el 1 y 2 de noviembre.

En estas fechas vemos en los mercados de la colonia, los tianguis, las grandes cadenas comerciales, coloridas calaveras de azúcar, de chocolate, de barro de diferentes tamaños, tapetes de papel picado de varios colores con grabados relacionados con la muerte, el riquísimo pan de muerto con azúcar, con ajonjolí, las tradicionales flores de cempaxúchitl, la flor de terciopelo, inciensos de copal, cirios, veladoras, frutas como el tejocote, cañas, camote y calabaza de castilla (hacerla en tacha, dulce de piloncillo).

Todo esto para colocar en los tradicionales altares, donde también se ponen fotografías de los seres queridos que han fallecido, así como cigarros, comida y bebidas alcohólicas. De esta manera se continúa con la tradición de festejar el Día de Muertos, aderezada con las calaveras literarias con tintes humorísticos.

El Estado de México, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos Yucatán, Tabasco, Puebla y otros estados tienen sus formas peculiares y propias para el festejo del Día de Muertos. Lo importante es que se continúa con las tradiciones y costumbres con el fin de preservarlas y pasarlas de generación en generación.

El 7 de noviembre del 2003 se realizó en París, Francia, en las instalaciones de la Unesco, la ceremonia para declarar la festividad indígena de Día de Muertos como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

¿QUÉ TIENE QUE VER LA NBA CON LA MUERTE CHIQUITA?

Mientras tanto, la NBA va a homenajear y reconocer la festividad del Día de Muertos con un juego de temporada regular. Para ello, la duela será decorada con la temática de los difuntos. El objetivo es ampliar el mercado y llevar el deporte ráfaga fuera del territorio estadounidense y canadiense.

La NBA anunció que el partido se realizará en la Ciudad de México; será el juego número 33 de la mejor liga de baloncesto del mundo y lo protagonizarán las quintetas de los Heat de Miami ante los Wizards de Washington. La cita es en la Arena CDMX el sábado 2 de noviembre a las siete de la noche. Cabe señalar que desde el año 1992 la NBA ha realizado juegos en tierras aztecas tanto de carácter de exhibición como de temporada regular.

Los directivos de la NBA saben y conocen de la vasta cultura de nuestro país. Saben que el día del juego se festeja a los muertos, por eso eligieron esa fecha, como parte de su mercadotecnia para atraer a miles de seguidores y que se llene hasta las lámparas el recinto elegido.

El 2 de octubre de 2024, a través de la cuenta de la plataforma X de la NBA se mostró el diseño de la duela temática para el juego de Miami vs. Washington en la capital mexicana. Al centro de la cancha estará pintada una calavera y en las orillas de la cancha habrá decorados con flores tradicionales de esta fiesta de Día de Muertos.

BASQUETBOL, PERO TAMBIÉN CINE, PARA CONMEMORAR A LA MUERTE CHIQUITA

En esta duela tan a la mexicana van a jugar las estrellas del Heat: Jimmy Butler, Bam Adebayo y Jaime Jáquez Jr. Los Wizards llegarán con sus jugadores emblemáticos: Kyle Kuzma y Jordan Poole. Miami jugará su tercer encuentro en México, y Washington sostendrá su cuarto partido en tierras aztecas.

Para estar en modo 1 y 2 de noviembre, muy al estilo de la muerte chiquita, “A nivel de cancha” les recomienda la película de la época del cine de oro mexicano Macario, del año 1960, un filme de drama psicológico dirigido por Roberto Gavaldón; el guion lo escribió Emilio Carballido; la fotografía la realizó Gabriel Figueroa; y la música la compuso Raúl Lavista. El filme lo protagonizan Ignacio López Tarso, Enrique Lucero y Pina Pellicer.

La película Macario fue una adaptación del libro del mismo nombre del filme, del escritor B. Traven. Se ambientó en la época del Virreinato de la Nueva España, en la celebración del Día de Muertos. Macario fue la primera película mexicana nominada a un Premio Óscar, dentro de la categoría mejor película en lengua extranjera; y fue inscrita y proyectada en el festival Internacional de Cine de Cannes en su edición de 1960.

Tradición, canción, comida, colorido juego de la NBA y película. Todo para estar en modo Día de Muertos. N

—∞—

Carlos Oros es comentarista y columnista deportivo con una década en los medios de comunicación. Egresado de la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana, es productor y conductor de radio y televisión en Aguascalientes. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: