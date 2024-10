El intérprete de “Piano Man”, Billy Joel, anunció la venta de su mansión porque en impuestos anuales cuesta la exorbitante suma de 567,686 dólares. El famoso cantautor y pianista estadounidense compró la elegante construcción en Long Island, Nueva York, en 2002, después de admirarla desde lejos cuando era niño. Pero ahora está a la venta por un elevado precio de 49.9 millones de dólares.

“No es barato, digámoslo así. Como he tenido éxito, he tenido éxito financieramente, sí, eso es, ya sabes, mucho “, comentó en su momento al medio The New York Times sobre el impuesto que paga por la propiedad de 10.52 hectáreas.

La lujosa casa en la zona conocida como Gold Coast tiene su propio helipuerto y un tramo de playa y es tan grande que la gente necesita usar carritos de golf para desplazarse.

Incluye una casa de playa y dos casas de huéspedes, tiene mucho espacio para los visitantes con un total de 18 habitaciones. Y quien viste la mansión ciertamente no tendrán problemas para encontrar algo que hacer, con una bolera y tres piscinas diferentes.

“ME ARREPENTIRÉ UN POCO”: BILLY JOEL SOBRE LA VENTA DE SU MANSIÓN

Joel nació en el Bronx de la ciudad de Nueva York y creció en Long Island, donde, cuando era niño, admiraba la mansión conocida como MiddleSea. Según The New York Times, pensó: “Maldito rico. Nunca viviré en una casa como esa”.

Sin embargo, gracias a su enorme éxito con canciones como “Piano Man”, “Just the way you are”, “It’s still rock and roll to me” y “We didn’t start the fire”, pudo comprar la mansión hace 22 años. Con el paso del tiempo ha ampliado y renovado la lujosa propiedad, pero ahora ha decidido que es hora de mudarse.

“Me encanta esta propiedad. No creo que haya una propiedad tan hermosa como esta. Tiene ese aire a Gatsby con el que soñaba cuando era niño. Cuando entregue las llaves me arrepentiré un poco “, dijo el hombre de 75 años.

Sin embargo, Joel, padre de tres hijos, posee otra propiedad en Long Island y anteriormente sugirió que no abandonará el área por completo cuando se venda la casa. Durante un concierto en la zona a principios de este año, le dijo a la multitud que simplemente estaría en el “Estado del Sol” un poco más.

“El hecho de que venda esa casa no significa que me vaya de Long Island. Simplemente voy a pasar un poco más de tiempo en Florida, como hacen los viejos judíos de Long Island”, apuntó. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: