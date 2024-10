Una serie cautivadora de fotos que documentan la experiencia de un médico durante la Guerra de Corea fue recientemente descubierta por su nieto. Doug Weaver, un artista residente en St. Louis, Missouri, desconocía gran parte de la juventud de su abuelo, Victor Josi, aunque conserva vívidos recuerdos de los momentos compartidos con él.

“Pasó sus últimos años recorriendo el país en motocicleta y pasaba por la ciudad en la que vivíamos. Siempre era algo inesperado. Me llamaba de repente y me decía que estaría en la ciudad al día siguiente. Siempre nos llevaba a mi esposa y a mí a cenar y nos preguntaba todo sobre nuestras vidas. Sus historias favoritas para contar eran sobre su época como guardabosques”, comentó Weaver a Newsweek.

Sin embargo, un tema del que su abuelo no hablaba mucho era de su experiencia en la Guerra de Corea. Victor Josi fue uno de los 6.8 millones de hombres y mujeres estadounidenses que sirvieron durante la Guerra de Corea en el periodo del 27 de junio de 1950 al 31 de enero de 1955. Pero la experiencia de Josi fue diferente a la de muchos de los que estuvieron allí.

Josi era pacifista y trabajó como médico. “A mi abuelo no le gustaba hablar de la guerra. Era objetor de conciencia y lo trataron muy mal por su decisión de no llevar un fusil. Como médico vio sufrir a mucha gente e hizo lo que pudo para ayudarlos. No tenía la formación médica que tienen los médicos y tuvo que aprender sobre la marcha. A menudo, hacer lo mejor que podía no era suficiente para salvar una vida”.

MÉDICO, PACIFISTA Y SIN FUSIL

Su historia de ser un médico y no llevar fusil rememora la película Hasta el último hombre (2016), una historia basada en hechos reales sobre la vida de Desmond T. Doss (interpretado por Andrew Garfield), quien debido a su fe combatió en la Segunda Guerra Mundial sin portar un arma.

Pero la experiencia de Josi en Corea tenía otra cara que solo se revelaría después de su triste fallecimiento. “Cuando murió mi abuelo se encontraron las diapositivas en su armario junto con sus medallas de la guerra, su cámara y todo su equipo fotográfico. Nadie sabía que existían las fotos”.

Weaver describe a su abuelo como un “poeta y un aventurero”. Alguien que disfrutaba explorando la belleza de la naturaleza, a menudo embarcándose en paseos a caballo que duraban semanas. Al mirar esas fotografías, unos 75 años después de que fueron tomadas, Weaver pudo vislumbrar cómo había sido la experiencia de su abuelo en Corea.

“Parece que quería documentar su tiempo allí, pero también buscar algo hermoso incluso en tiempos de guerra. Tomó muchas fotografías de la vida coreana, del paisaje y de varios de los animales que vio durante su servicio”, dijo.

Weaver, un antiguo profesor de arte que pasó un tiempo en el Cuerpo de Paz en Ruanda, apuntó que estaba “sorprendido” por lo buenas que eran las fotografías de su abuelo. “Después de 75 años, los colores están perfectamente conservados y la gente necesita ver estas fotos. Tienen un toque artístico que no esperaba. Supe al instante que habíamos encontrado algo especial y tuve un sentido de responsabilidad para proteger las imágenes y encontrar un lugar para ellas donde puedan ser apreciadas y preservadas aún más”.

LAS FOTOS SOBRE LA GUERRA DE COREA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ST.LOUIS

Saber que su abuelo era pacifista y médico hizo que las fotografías le resultaran aún más fascinantes a Weaver. “No le interesaba en absoluto la guerra y eso se nota. Parecía realmente concentrado en capturar las personalidades de las personas y es casi como si tomar fotografías fuera su forma de escapar de la realidad de por qué estaba allí”.

Ahora Weaver llevará las fotografías a la Biblioteca Pública de St. Louis, donde se subirán a una base de datos en línea que las pondrá a disposición de investigadores y entusiastas de la Guerra de Corea. Un miembro de la biblioteca también se pondrá en contacto con los Archivos Nacionales, el Museo de la Guerra de Corea en Corea y el Museo del Relámpago Tropical en Hawái para ver si estarían interesados ​​en alguna de las imágenes.

“También me gustaría imprimir algunas de las fotografías y hacer una exposición el año que viene con motivo del 75º aniversario del inicio de la Guerra de Corea. Todavía no estoy seguro de dónde se realizará esa exposición, pero estoy decidido a hacerla”, afirmó el nieto.

En tanto, Weaver se ha inspirado para seguir los pasos de su abuelo. “He decidido quedarme con su cámara y su equipo fotográfico, he comprado un poco de película y estoy empezando a utilizarla. Creo que a mi abuelo le haría feliz verla cobrar una segunda vida”. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

