Durango cuenta con 15 mastógrafos, de los cuales, actualmente, están funcionando siete, estos se ubican en en Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo, dos se ubican en municipios de la región Laguna, hay dos en Durango capital (corredor Constitución y Hospital Materno Infantil) y el mastógrafo móvil.

Puntualizó que los mastógrafos fijos necesitan una temperatura baja para su funcionamiento, deben utilizarse en espacios con minisplit, pues al calentarse se descomponen y es necesaria la reparación.

Recordó que los mastógrafos tienen una vida útil un número determinado de usos o de disparos, regularmente un mastógrafo realiza hasta 20 mastografías por días.

El secretario destacó que el nuevo mastógrafo, ubicado dentro de la unidad móvil de detección de cáncer de mama, cuenta con un sensor que evita que el aplastamiento de la glándula mamaria sea intenso.

Señaló que, de esta manera, están recorriendo las comunidades invitando a la ciudadanía en general a realizarse estudios de prevención de cáncer de mama. En estos espacios, según dijo, han encontrado a personas, sobre todo adultos mayores, que reconocen jamás haberse auto explorado ni acudido a realizarse estudios para la detección del cáncer.

Reconoció que no se ha podido cambiar la manera de pensar en algunas zonas del estado, donde mujeres no se realizan los estudios ni acuden con el médico debido a que sus parejas no les permiten que “alguien más toque o vea sus senos”.

A punto que se está trabajando para cambiar esta situación, realizando campañas y pláticas que permitan llegar principalmente a los adultos mayores.

