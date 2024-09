La actriz Maggie Smith, leyenda del teatro y del cine británicos, falleció a los 89 años, anunció este viernes 27 de septiembre su familia en un comunicado.

“Murió pacíficamente, en el hospital, esta mañana temprano“, anunciaron sus hijos, Chris Larkin y Toby Stephens. “Era una persona muy reservada, pero estaba con sus amigos y familiares en los momentos finales de su vida. Deja dos hijos y cinco nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela“, añadieron.

En el comunicado también se lee: “Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal del Chelsea and Westminster Hospital por su atención y amabilidad incondicional durante sus últimos días”. Conocida por su inteligencia, presencia dominante y extraordinario alcance, Smith fue una figura querida en el mundo del entretenimiento.

Maggie Smith nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Londres, fue una consagrada actriz británica de teatro, cine y televisión. Intervino en más de cincuenta películas en su extensa carrera, que abarcó más de 60 años y la convirtió en una de las actrices europeas de mayor reconocimiento en el mundo.

Es considerada una figura destacada dentro de la cultura británica, fue nombrada “dama” por la reina Isabel II en 1990 por su contribución a las artes interpretativas y recibió la Orden de los Compañeros de Honor en 2014.

MAGGIE SMITH Y LA PROFESORA MINERVA MCGONAGALL

Entre 2001 y 2011, Maggie Smith interpretó a la profesora Minerva McGonagall en la saga Harry Potter, que la hizo popular para las audiencias más jóvenes. Otras cintas importantes en su filmografía son: Furia de titanes de 1981, Hook de 1991, Sister Act de 1992, Té con Mussolini de 1999, El exótico Hotel Marigold de 2012 y The Lady in the Van de 2015. En los últimos años volvió a ser reconocida gracias al personaje de Violet, la condesa viuda de Grantham en la exitosa serie británica Downton Abbey.

Ganó un Oscar por “The Prime of Miss Jean Brodie” (La plenitud de la señora Brodie) en 1969. Smith añadió un Oscar a la mejor actriz de reparto por “California Suite” en 1978.

“Mi carrera está a cuadros”, le dijo a The Guardian en 2004. “Creo que me encasillaron en el humor… Si haces comedia, no cuentas. La comedia nunca se considera la realidad”. Sin embargo, Smith también se destacó en papeles dramáticos, actuando junto a Laurence Olivier para el Teatro Nacional, ganando un Bafta a la mejor actriz por “La pasión solitaria de Judith Hearne” e interpretando el papel principal en la producción de 1970 de “Hedda Gabler” de Ingmar Bergman, indicó el mismo medio. N