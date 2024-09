Durango se encuentra blindado, cuenta con vías libres, además los servicios de salud y educación que se brindan en la entidad se desarrollan con normalidad pese a los incidentes de seguridad registrados en Sinaloa, afirmó el secretario General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela.

El funcionario declaró que la intención del gobernador Esteban Villegas, es lograr, de manera urgente, una mesa de seguridad con autoridades del vecino estado; “estamos insistiendo con el Gobierno de Sinaloa, una de las finalidades es contar con infraestructura que nos permita de manera rápida liberar las vías de comunicación en caso de alguna problemática. Estamos a la espera de que confirmen la fecha”, reveló.

Sin embargo, dejó en claro que, aunque en la entidad duranguense no han sucedido hechos de riesgo, existe una preparación ante cualquier eventualidad, por ello, en coordinación con el Gobierno Municipal de Durango, se envió a un grupo de bomberos para que se mantengan de manera permanente en la caseta de cobro de Coscomate en la supercarretera a Mazatlán.

Por su parte, Guillermo Adame Calderón, secretario de Educación, afirmó que las actividades académicas se desarrollan con regularidad, “los Consejos Técnicos Escolares se realizan en los casi cinco mil planteles que tenemos distribuidos en todo el estado. Continúan en la ciudad mil 500 normalistas de los 32 estados de la república; de manera afortunada Durango está blindado y se llevan a cabo 944 actividades académicas, culturales y deportivas, esto nos va a permitir tener un mayor conocimiento, potencializar la imagen de Durango a través de los visitantes de todo el país”.

También, como parte de los resultados para mantener al estado blindado, Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud, informó que el personal de las Rutas de la Salud brinda el servicio de manera cotidiana en las comunidades de Durango; “en mis unidades trabajamos de manera habitual, no he tenido un informe que me indique que se han recorrido o se han movido los compañeros, sin embargo, estamos atentos ante cualquier cosa que se suscite”, añadió.

Newsweek te recomienda continuar leyendo:Autoridades auxilian a turistas tras ataque en autopista Durango- Mazatlán