Un hombre de 58 años, identificado como Ryan Wesley Routh, fue detenido tras un presunto intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump el domingo pasado en su campo de golf en West Palm Beach, Florida. Según las autoridades, Routh habría actuado impulsado por su descontento con la política estadounidense relacionada con la guerra en Ucrania.

En una entrevista de junio de 2022 con Newsweek Rumania, Routh habló sobre sus esfuerzos para reclutar voluntarios para la Legión Internacional de Defensa de Ucrania, una unidad de las Fuerzas Terrestres del país.

“La pregunta de por qué estoy aquí… para mí, muchos de los otros conflictos son grises, pero este conflicto es definitivamente blanco y negro. Se trata del bien contra el mal. Es un cuento de hadas, ya sabes, cualquier película que hayamos visto, es definitivamente el mal contra el bien”, apuntó Routh.

El analista jefe de inteligencia y cumplimiento de la ley de CNN, John Miller, informó el domingo por la tarde que las redes sociales de Routh se han centrado en su “autoproclamada participación” en la guerra de Ucrania, incluido su supuesto esfuerzo por reclutar soldados para luchar en el conflicto. Routh también afirmó haber luchado en Ucrania mientras este país sigue resistiendo la invasión rusa.

De acuerdo con Miller, parece que Routh ya había hablado con The New York Times sobre su esfuerzo por reclutar soldados afganos que huyeron de los talibanes para luchar en Ucrania. En el momento del informe, que se publicó el 25 de marzo de 2023, Routh le comentó al Times que había pasado varios meses en Ucrania en 2022.

“AUNQUE FUE MI ELECCIÓN EN 2016, ESPERABA QUE TRUMP FUERA DIFERENTE”

Un informe del sitio Semafor publicado el 10 de marzo de 2023 citó a Routh como director del Centro Internacional de Voluntarios (IVC) en Ucrania, una organización privada que trabaja para “empoderar a los voluntarios” y otros grupos sin fines de lucro que laboran para “mejorar la distribución de la ayuda humanitaria en toda Ucrania”, según el sitio web del IVC.

En tanto, Trump ha expresado abiertamente su escepticismo sobre el suministro de armas militares a Ucrania, lo que inspiró a su partido a bloquear la financiación militar esencial al país durante meses a principios de este año.

Durante el reciente debate con su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, a Trump le preguntaron directamente: “¿Quieres que Ucrania gane esta guerra?”. A lo que no respondió “sí”. En contexto, en julio Routh escribió en una publicación en X (antes Twitter) que había votado por Trump en 2016.

“Aunque usted fue mi elección en 2016, yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que el candidato, pero todos quedamos muy decepcionados y parece que usted está empeorando y evolucionando”, afirmó.

RYAN WESLEY ODIABA A TRUMP

El hijo de Routh indicó que su padre odiaba a Trump “como cualquier persona razonable”, pero que no era un hombre violento. Oran Routh, de 35 años, le dijo al Daily Mail: “Es mi padre y, hasta donde yo sé, lo único que ha tenido son un par de multas de tráfico. Es una locura. Conozco a mi padre y lo quiero, pero él no tiene nada que ver con eso”.

Y agregó: “No es una persona violenta. Es muy trabajador y un gran padre. Es un gran tipo, un buen hombre y ha trabajado toda su maldita vida”. Remus Cernea, periodista de Newsweek radicado en Rumania, reveló el último mensaje que recibió de Routh.

Cernea dijo que Routh quería luchar en la Legión Internacional Ucraniana, pero “no había ninguna posibilidad” debido a su falta de experiencia militar. Describió a un inadaptado “con aspecto de niño” que, según dijo, rara vez hablaba sobre política estadounidense e indicó que “moriría por Ucrania”.

“NADA ME DETENDRÁ”, DICE TRUMP SOBRE INTENTO DE ASESINATO DE RYAN WESLEY

En su intercambio final, Routh había solicitado la ayuda de Cernea con las visas para extranjeros que quisieran unirse al ejército ucraniano. Por su parte, Volodímir Zelenski , el presidentede Ucrania, tuiteó un mensaje a Trump, diciendo que está contento de que el expresidente estadounidense esté ileso.

“Este es nuestro principio: el estado de derecho es primordial y la violencia política no tiene cabida en ninguna parte del mundo”, escribió en X.

En un correo electrónico a sus seguidores, Trump señaló: “Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores empiecen a salirse de control, quería que escucharan esto primero: ¡Estoy a salvo y bien! Nada me detendrá. Nunca me rendiré”.

El expresidente, que resultó ileso, regresó a su casa en el Mar-a-Lago Club en Palm Beach después del incidente. El compañero de fórmula de Trump, el senador estadounidense de Ohio JD Vance, publicó en X que habló con el exmandatario antes de que se hiciera pública la noticia y dijo que “estaba, sorprendentemente, de buen humor”. Aunque aclaró que todavía había muchas cosas “que no sabemos” sobre el incidente.

RYAN WESLEY FUE ARRESTADO OCHO VECES ANTERIORMENTE

Además, según Newsweek, se sabe que Routh también escribió un libro titulado La guerra imposible de ganar en Ucrania, que está a la venta en Amazon. “Soy el fracasado, el hipócrita que quiere que el mundo cambie, pero deja que el comunismo me derrote, me agote y me envíe a casa”, escribe en su obra.

El analista de CNN, Miller, comentó que Routh ha estado viviendo en Hawái y que antes era trabajador de la construcción en Carolina del Norte. Según se informa, el sospechoso también ha sido arrestado ocho veces anteriormente, la mayoría por delitos menores.

Fue condenado en 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva, informó AP, según registros en línea del Departamento de Corrección de Adultos de Carolina del Norte, pero no pudo proporcionar detalles sobre el caso.

En un artículo de diciembre de 2002 publicado en el periódico News & Record de Greensboro (Carolina del Norte), se afirma que un hombre con el mismo nombre había sido detenido tras un enfrentamiento de tres horas con la policía. Se informó entonces de que Routh había sido acusado de llevar un arma oculta y de poseer un arma de destrucción masiva, “en referencia a una ametralladora totalmente automática”.

SUS CONTRIBUCIONES A LOS ASPIRANTES PRESIDENCIALES DEMÓCRATAS

Los registros de la Comisión Federal Electoral (FEC) pintan un panorama inesperado del compromiso político pasado del sospechoso. Los registros muestran que, entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, Routh, entonces residente de Kaaawa, Hawái, contribuyó con más de 140 dólares a través de la plataforma de recaudación de fondos demócrata ActBlue. Estas donaciones, que iban desde 1 dólar hasta 25 dólares, se produjeron en un momento en el que Routh figuraba como “no empleado” en los registros oficiales. Sus contribuciones, aunque modestas, se dirigieron a una amplia gama de aspirantes presidenciales demócratas de 2020.

Entre los beneficiarios de la generosidad política de Routh se encuentran el exrepresentante de Texas Beto O’Rourke, el empresario Andrew Yang, el activista multimillonario Tom Steyer y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren. Curiosamente, Routh también apoyó repetidamente a la exrepresentante de Hawái Tulsi Gabbard, quien desde entonces ha cambiado drásticamente sus lealtades políticas, abandonando el Partido Demócrata y alineándose con Trump.

Notablemente ausentes de la lista de donaciones de Routh están el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, quienes finalmente consiguieron la nominación demócrata.

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

Las cuentas de Routh en X, antes Twitter, y Facebook han sido suspendidas. Sin embargo, Newsweek vio sus contenidos antes de la suspensión. En X, Routh publicó decenas de veces en apoyo de Ucrania. En marzo de 2022, por ejemplo, poco después de la invasión a gran escala, escribió: “Estoy dispuesto a volar a Cracovia e ir a la frontera de Ucrania para ofrecerme como voluntario, luchar y morir, ¿puedo ser el ejemplo? Debemos ganar”.

Publicaciones anteriores parecen indicar un cambio en su postura política. En junio de 2020, en una publicación que etiquetaba la cuenta de Trump, escribió: “Si bien usted fue mi elección en 2016, yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que el candidato, pero todos nos sentimos muy decepcionados y parece que usted está empeorando y degenerando. Me alegraré cuando te vayas”.

Más recientemente, su apoyo a Ucrania continuó. En abril de 2024 Routh etiquetó a Elon Musk en otra publicación de X: “Me gustaría comprarte un cohete. Deseo cargarlo con una ojiva para el búnker de la mansión del Mar Negro de Putin para acabar con él. ¿Puedes darme un precio, por favor?”.

Routh utilizó su cuenta personal de Facebook para alentar a los extranjeros a luchar en la guerra de Ucrania contra Rusia. En particular, quería alistar tropas afganas. “Soldados afganos, Ucrania está interesada en 3,000 soldados, así que necesito que cada soldado que tenga pasaporte me envíe una copia de su pasaporte para enviarlo a Ucrania”, escribió en octubre de 2023.

EL ATENTADO

Trump estaba jugando al golf el domingo por la tarde en su campo de Trump International. Alrededor de la 13:30 horas., los agentes del Servicio Secreto que estaban de servicio cerca del expresidente notaron un rifle a través de la cerca que rodea el perímetro del campo, dijo Ric Bradshaw, el sheriff del condado de Palm Beach, en una conferencia de prensa.

El sospechoso estaba cerca del cuarto o quinto hoyo, uno o dos hoyos más adelante de donde estaba jugando Trump, a unos 400 o 500 metros del pistolero. Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos iba un hoyo por delante del grupo de Trump en el campo, mismo que observó al sospechoso entre los arbustos junto a la valla y “se enfrentó de inmediato a ese individuo”, según Bradshaw. El agente abrió fuego. El sospechoso abandonó el arma y escapó en un todoterreno Nissan.

FUE DETENIDO EN UN CONDADO CERCANO SIN UN ARMA

Un testigo dijo a la policía que vio al sospechoso salir corriendo de entre los arbustos y subirse a un vehículo Nissan negro. El testigo tomó una fotografía del vehículo, lo que permitió a la policía rastrear al implicado a través de la matrícula. Bradshaw informó que el sospechoso tenía un rifle estilo AK con mira, dos mochilas colgadas de una cerca y una cámara GoPro.

Las fotos compartidas por las fuerzas del orden muestran dos bolsas negras colgando de una cerca de alambre en los arbustos afuera del campo, con el arma de fuego apoyada entre ellas y apuntando a través de un espacio en la cerca. La cámara GoPro estaba colgada en la valla a un lado. Después de huir en la camioneta, Ryan Wesley fue detenido en un condado cercano sin un arma, dijeron a AP funcionarios policiales.

SERÁ ACUSADO INICIALMENTE A NIVEL ESTATAL

Dave Aronberg, fiscal estatal del condado de Palm Beach, dijo que sus fiscales están trabajando en solicitudes de orden judicial y de prisión preventiva. Aronberg indicó que Ryan Wesley será acusado inicialmente a nivel estatal, pero también podría ser acusado de delitos federales.

“Nuestra presentación de la orden de arresto y de los cargos a nivel estatal no excluye los cargos federales que podrían presentarse”, agregó Aronberg. “Pero mientras tanto, parece que las órdenes de arresto y la moción de prisión preventiva se presentarán primero”.

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Harris fueron informados sobre el incidente y la investigación en curso. “Me han informado sobre los informes de disparos cerca del expresidente Trump y su propiedad en Florida, y me alegro de que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”, publicó Biden.

“Como he dicho muchas veces, no hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país, y he ordenado a mi equipo que continúe asegurándose de que el Servicio Secreto tenga todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad continua del expresidente”, añadió. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

