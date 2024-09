El Día Mundial de la Salud Sexual se conmemora cada 4 de septiembre con el objetivo de generar un diálogo y acciones que favorezcan una comprensión más amplia de la sexualidad, libre de estigmas y discriminación. De acuerdo con el doctor Benjamín Acosta Cázares, de la Facultad de Medicina de la UNAM, en los últimos años las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) ocupan los primeros diez lugares de morbilidad en México. Aunque en total se observa un espectro de alrededor de 35 ITS, las más frecuentes, según la máxima casa de estudios, son: sífilis, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis, herpes, hepatitis B, VPH y VIH.

A nivel mundial, un gran número de adolescentes se vuelve sexualmente activo antes de los 20 años. Sin embargo, una mayoría significativa (aproximadamente 60 por ciento) no utiliza ninguna protección contra el embarazo o las ITS.

“En México, los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años, pero más de la mitad no utilizó métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, a pesar de que 97 por ciento conoce al menos un método. Esto subraya la necesidad urgente de educación y acceso a servicios de salud sexual”, refiere la UNAM en un artículo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Este concepto aboga por un enfoque positivo y respetuoso hacia las relaciones sexuales, garantizando que estas sean experiencias placenteras y seguras, exentas de coacción, discriminación y violencia.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL: NO RECIBIR TRATAMIENTO TRAE COMPLICACIONES A LARGO PLAZO.

El principal problema con las ITS es que, de no recibir tratamiento, traen complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, la clamidia no tratada puede derivar en enfermedad inflamatoria pélvica, afectando todo el aparato reproductor. Esto puede causar inflamación en órganos como el endometrio y las trompas de Falopio.

Además, cuando se tiene herpes o sífilis incrementa el riesgo para el contagio del VIH. Muchos casos de este virus comenzaron por otras infecciones. En cuanto a la Hepatitis B, aunque puede ser asintomática al principio, después de 45 a 50 días puede presentar síntomas similares a los de una gripe. En tanto, el VPH se ha identificado como una causa directa de cáncer cervicouterino desde hace varios años.

“Es un grupo de enfermedades bastante importante que requiere de mayor atención por parte de los prestadores de servicios médicos, pero también de la parte educativa y familiar. Es fundamental promover el sexo seguro y protegido”, agrega Acosta Cázares.

A tenor del sitio Medline Plus, si decides tener relaciones sexuales, puedes reducir el riesgo de contraer una ITS al:

Realizarte pruebas ITS y a tu pareja antes de tener relaciones.

Utilizar condón. El uso correcto de los condones de látex reduce, pero no elimina por completo, el riesgo de contraer o contagiar una ITS. Si tu pareja es alérgica al látex, puede utilizar condones de poliuretano.

Reducir el número de parejas sexuales.

Vacunarse contra el VPH y la hepatitis B. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: