A poco más de un mes del cambio de administración municipal en Villagrán, la alcaldesa electa, Cinthia Teniente Mendoza, denunció que el gobierno de Juan Lara Mendoza no ha iniciado el proceso de entrega-recepción.

El gobierno de Lara Mendoza se extendió por dos trienios a partir de 2018 bajo los colores del PRI. En 2021 logró la reelección por el Partido Nueva Alianza, pero en 2023 consolidó su regreso al tricolor.

“Va a ser un cambio paulatino, porque vamos a llegar y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y hasta el día de hoy yo no he recibido ningún tipo de invitación para la transición”.

Teniente Mendoza dijo que están listos y preparados para lo que sigue, y señaló que entiende que la administración que se va esté preocupada por el tema del informe de gobierno, pero están dejando de lado este importante tema.

“En este proceso que tenemos estamos a unos días del cambio del inicio de gobierno y no tenemos un acercamiento en forma por el cambio de la administración y desconozco”.

Por otro lado, adelantó que para la conformación de su gabinete busca perfiles que sean cercanos a ella y que vivan en Villagrán.

En la seguridad del municipio, afirmó que va por la depuración de la corporación y capacitación de la policía municipal.

“El profesionalizar y mandarlos a capacitación (a los policías) pero sobre todo esa cercanía y vínculo con la gente.. Se tiene que regresar esa confianza y clima de cambio al ciudadano en Villagrán”.

La alcaldesa electa aseguró que busca que la gente en ese municipio se sienta protegida, pues en este momento ve a los elementos de seguridad y no siente esa protección.