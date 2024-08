El Comité Paralímpico Internacional (CPI) indicó este lunes 26 de agosto que 88 paradeportistas rusos participarán bajo bandera neutral en los Juegos Paralímpicos de París, que comienzan el miércoles.

Además de los 88 rusos, ocho bielorrusos también participarán bajo bandera neutral, indicó el organismo en una rueda de prensa. Rusia y su aliada Bielorrusia fueron excluidas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos debido a la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Sin embargo, se permitió que algunos de sus atletas participaran en los Juegos Paralímpicos, bajo las mismas condiciones que las establecidas por el Comité Olímpico Internacional (COI) para la cita olímpica.

Además de un circuito de clasificación, se sometieron a un doble control, por parte del CPI y de las federaciones deportivas internacionales, sobre su inexistente apoyo activo a la guerra en Ucrania y la ausencia de vínculos con el ejército de su país.

Durante los Juegos Olímpicos celebrados entre finales de julio y principios de agosto, el COI autorizó a una treintena de deportistas rusos y bielorrusos a participar a título individual y bajo bandera neutral.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS RUSOS EN EL PARATLETISMO DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS

Algunos deportes, como el atletismo, decidieron aplicar una exclusión total de rusos y bielorrusos, lo que no es el caso para el paratletismo. No obstante, los paradeportistas rusos y bielorrusos presentes no podrán participar en la ceremonia de apertura el miércoles en los Campos Elíseos y la plaza de la Concordia.

Los Juegos Paralímpicos tendrán lugar 12 días, del 28 de agosto al 8 de septiembre, en donde se reunirán a 4,400 atletas. En la actualidad, los Paralímpicos figuran entre los mayores acontecimientos deportivos del mundo, y cada edición suscita un mayor interés en el público. De acuerdo con el sitio oficial del evento, habrá un total de 185 comités paralímpicos nacionales, 22 deportes, 18 sedes de competición y más de tres millones de espectadores.

En contexto, en el paradeporte, la gran variedad de discapacidades obliga a dividir a los atletas en tres grandes categorías: física, visual e intelectual. En cuanto a los deportes colectivos, como el rugby en silla de ruedas, el voleibol sentado o el básquetbol en silla de ruedas, los equipos se componen para tener un número equilibrado de jugadores con distintos grados de discapacidad. N

(Con información de AFP)