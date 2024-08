Kamala Harris aceptó este jueves 22 de agosto la candidatura presidencial demócrata con un mensaje de unidad durante la convención nacional de su partido que se celebra en Chicago.

“En nombre del pueblo, de cada estadounidense, sin importar el partido, la raza, el género o el lenguaje que su abuela hable, acepto la nominación”, dijo la vicepresidenta de 59 años, al prometer guiar al país hacia “un nuevo camino”. Kamala Harris dijo durante su discurso: “Seré la presidenta que nos una en nuestras mayores aspiraciones”.

La demócrata agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección. “El camino que me trajo aquí fue, sin dudas, inesperado”, dijo Harris ante los más de 5,000 delegados del Partido Demócrata que la abanderaron. “Pero los giros improbables no me son desconocidos”.

Harris rindió homenaje a sus padres como fuerzas inspiradoras que marcaron su trayectoria, y habló de sus orígenes en su natal California, como hija de inmigrantes (su padre es jamaiquino y su madre era india).

Harris abordó asuntos como la migración y la política internacional estadounidense. Prometió reformar “el fracturado sistema migratorio” del país y no caer en la disyuntiva de elegir entre una frontera segura o un esquema para abordar la migración de forma más humanitaria.

“Sé que podemos llevar con orgullo nuestra herencia como una nación de inmigrantes. Podemos crear un camino a la ciudadanía y asegurar nuestra frontera”, dijo, refiriéndose a un espinoso tema para la administración de Biden.

También aseguró estar trabajando contra reloj junto al mandatario estadounidense para conseguir un acuerdo de tregua en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. Harris se posicionó sobre el saldo letal del conflicto que ya suma más de 40,000 muertos.

“Siempre apoyaré el derecho de Israel a su defensa”, dijo Harris ante la convención. “Al mismo tiempo, lo que ha pasado en Gaza en estos diez meses es devastador. Muchas vidas perdidas. La escala de sufrimiento rompe el corazón”, agregó.

Kamala Harris y Donald Trump emprenden este viernes 23 de agosto una maratoniana carrera final de 10 semanas rumbo a las presidenciales del 5 de noviembre, con la demócrata subiendo como en las encuestas tras un discurso apasionante con el que aceptó la nominación del Partido Demócrata.

A menos de tres semanas de un esperado debate entre la vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano –y a solo un mes de que comience la votación anticipada–, los sondeos muestran que la batalla por la Casa Blanca está reñida.

La vicepresidenta, que no tiene actos previstos el fin de semana, regresa este viernes a Washington con su esposo, Doug Emhoff, para empezar a esbozar su plan de batalla de los próximos 70 días. “Seré una presidenta que lidere y escuche, que sea realista, práctica y tenga sentido común, y que luche siempre por el pueblo estadounidense”, prometió Kamala Harris al aceptar la candidatura presidencial. N

(Con información de AFP)