La frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), al menos 686 personas murieron o desaparecieron en 2022 intentado cruzar. Y los voluntarios encuentran regularmente pilas de restos óseos de migrantes esparcidos por el desierto, a menudo la única evidencia de una vida truncada al intentar llegar al otro lado.

Los grupos de derechos humanos han descrito durante mucho tiempo la situación como una “crisis sin cesar”. Casi la mitad de esas 686 muertes —que probablemente sea un recuento significativamente inferior al real— ocurrieron en los desiertos de Sonora y Chihuahua, que se extienden a lo largo de la frontera.

Los voluntarios se dirigen a esos desiertos en busca de desaparecidos. Lo anterior, para redactar informes y tomar fotografías de las posesiones y la ropa que encuentren junto a huesos humanos aún no identificados.

“A menudo me siento bastante enojada, porque estoy aquí en suelo estadounidense, en tierra pública, y he encontrado los restos de un ser humano. Me siento como si dijera ‘Aquí está otra vez, encontramos más restos. Aquí hay otra persona que puede permanecer sin nombre, cuya familia puede que nunca sepa qué pasó con su madre, su tía, su padre”, comentó a Newsweek Abbey Carpenter, voluntaria del servicio de búsqueda y rescate del Battalion.