Maria Branyas, la persona más longeva del mundo con 117 años, ha muerto, confirmó su familia este martes 20 de agosto.

La mujer de raíces españolas y nacida en Estados Unidos ostento el título de la persona más longeva del mundo desde la muerte de la monja francesa Lucile Randon el año pasado, según el Grupo de Investigación de Gerontología, una organización que verifica las edades de las personas que llegan a los 110 años o más.

Tras el fallecimiento de María Branyas, Tomiko Itooka de Japón, ahora de 116 años, es la persona de más edad con vida. En un mensaje compartido en la cuenta de redes sociales de Branyas, su familia anunció la noticia en catalán: “María Branyas nos ha dejado. Se fue como deseaba: en paz, mientras dormía y sin dolor”.

Nacida en San Francisco el 4 de marzo de 1907, Branyas pasó parte de sus primeros años en Nueva Orleans, donde su padre fundó una revista. Más tarde, su familia regresó a España cuando ella era una niña.

Vivió la Guerra Civil Española (1936-1939) y también padeció acontecimientos históricos trascendentales como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la gripe española y la pandemia de covid-19.

En mayo de 2020, incluso se convirtió en la persona más antigua conocida en sobrevivir al covid-19 después de contraerlo y recuperarse completamente de la enfermedad. Branyas a menudo recordaba su viaje transatlántico durante la Primera Guerra Mundial, una aventura que marcó sus primeros años.

MARÍA BRANYAS, LA ‘SÚPERABUELA CATALANA’

Tuvo tres hijos, uno de los cuales ha muerto, así como 11 nietos y 13 bisnietos. Conocida en X como la “Súperabuela Catalana”, Branyas mantuvo una presencia en las redes sociales con el eslogan: “Soy vieja, muy vieja, pero no soy una idiota”.

En el momento de su muerte, Branyas residía en un asilo de ancianos en Olot, una ciudad de Cataluña. Pocos días antes de su muerte, le dijo a su familia: “No sé cuándo, pero muy pronto este largo viaje llegará a su fin”. Añadió: “La muerte me encontrará desgastada por haber vivido tanto, pero quiero conocerla con una sonrisa, sintiéndome libre y satisfecha”.

Tocar el piano hasta los 108 años es una de las cosas que Branyas atribuyó a su larga vida. Desafortunadamente, tuvo que renunciar a la práctica. “Han pasado muchas horas de mi vida tocando el piano”, escribió Branyas en X en 2022. “Esto me ha dado vida, pero mis dedos han perdido agilidad y tengo que dejarlo para siempre”.

Sumó: “No he tocado el piano por más de 7 años. Ahora, ya no son solo las manos las que no responden. Es todo mi cuerpo el que se está deteriorando. Por suerte, mi cabeza está despejada”.

También llevó un estilo de vida activo hasta sus últimos años y dijo que nunca siguió un régimen de dieta específico.

‘LA VIDA SERÍA IMPOSIBLE SI LO RECORDÁRAMOS TODO’

“Muchas personas me preguntan qué dieta sigo para vivir tantos años”, dijo en X en 2022. “Siempre he comido poco, pero todo, y nunca he seguido ningún régimen. No he sufrido ninguna enfermedad ni he pasado por un quirófano”.

“Creo que la longevidad también se trata de tener suerte. Suerte y buena genética. Y una buena nutrición es tan importante, como el estilo de vida que llevamos: orden, tranquilidad, buena conexión con la familia y los amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, sin preocupaciones, sin remordimientos, mucha positividad y lejos de las personas tóxicas”.

Ella dijo que comía yogur todos los días, porque tiene “un número infinito de propiedades positivas” para el cuerpo. En otra publicación, dijo que el secreto de la longevidad es “saber cómo elegir” qué olvidar. “La vida sería imposible si lo recordáramos todo”, dijo. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

