“Siegel (el autor del estudio) et al. proporcionan evidencia convincente de que la actividad cerebral desincronizada subyace al estado psicodélico agudo y podría contribuir a cambios persistentes en la actividad neuronal en las regiones del cerebro que son responsables de controlar el sentido de sí mismo, las emociones y la narrativa de vida de una persona”, dijo Petros Petridis —investigador de psicodélicos en el Centro Langone de Medicina Psicodélica de la Universidad de Nueva York—, en un artículo adjunto de News & Views también publicado en Nature .

EL RESULTADO EN EL CEREBRO VARÍA SEGÚN LA CLASE DE HONGOS MÁGICOS

“Hoy en día sabemos mucho sobre los efectos psicológicos y moleculares/celulares de la psilocibina”, dijo en un comunicado el autor del estudio, Joshua S. Siegel, investigador de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis. “Pero no sabemos mucho sobre lo que sucede al conectar los dos: en el nivel de las redes cerebrales funcionales”.

“Al principio hay un efecto masivo, y cuando desaparece, permanece un efecto puntual”, dijo en el comunicado el coautor Nico U. F. Dosenbach, profesor de neurología en la Universidad de Washington. “Eso es exactamente lo que querríamos ver en un medicamento potencial. No querríamos que las redes cerebrales de las personas quedaran destruidas durante días, pero tampoco que todo volviera a ser inmediatamente como antes. Queremos un efecto que dure lo suficiente como para marcar una diferencia”.

Curiosamente, los investigadores descubrieron que, si bien las señales cerebrales de cada persona eran únicas y se distinguían fácilmente entre sí mientras estaban sobrias, después de tomar psilocibina sus redes cerebrales parecían muy similares y no podían identificarse hasta que terminaban su viaje.

UNA INVESTIGACIÓN EN SUS PRIMERAS ETAPAS

El experto añadió que, en psiquiatría, “a menudo no sabemos quién debe recibir un medicamento en particular y en qué cantidad o con qué frecuencia. Como resultado, terminamos prescribiendo un medicamento tras otro, modificando la dosis, hasta que encontramos algo que funcione. Al utilizar este enfoque en ensayos clínicos podemos identificar los factores que determinan quién se beneficia y quién no, y hacer un mejor uso de los medicamentos que tenemos”.