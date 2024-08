A un mes y medio de dejar la gubernatura de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que se alejará de la política y se dedicará a su familia. En tono de broma sostuvo que regresaría solo si le ofrecen “una senaduría plurí”.

“Yo fui muy claro, yo termino la gubernatura y nadie me creía. Voy a acabar hasta el último día como gobernador y voy a retirarme de la política”.

Aseguró que la única forma de regresar es que le den una senaduría bajo la vía plurinominal.

“Lo que pasa es que son muchos años. Yo entré de miembro del Ayuntamiento en cargos de elección a los 25 años y este año cumplo 44 y son 20 años interrumpidos en cargos de elección y aunque me considero joven, ya le toca a otras generaciones. Nunca me vi como un político que toda la vida anda de cargo en cargo sin soltar la diputación, no hablo de nadie. Quiero estar con mi familia”.

Rodríguez Vallejo señaló que se dedicará a sus negocios y profesión, su interés es llevar su vida privada tranquilamente.

“Yo no voy a estar en grillas, ni en el gobierno de Libia. Y cuando me vean salúdenme pero no me entrevisten, porque creo que hay que ser respetuosos. Ya me tocó gobernar y lo hice a mi manera, con aciertos y errores, como todo y creo que hay que apoyarla. Desde ahora la estoy apoyando”.

El gobernador destacó que su gestión estuvo marcada por defender el sistema de salud de Guanajuato al pasar una pandemia, lo que ya es un logro.

“Hemos logrado la contención y detección de grupos criminales, además de la baja de homicidios aunque sea mínima y esto en proporción de los homicidios cuando llegamos” .

Entre otros temas recordó problemas como el litigio por el que se otorgó la propiedad del Estadio León a manos privadas, asuntos postergados como el ferroférico de Celaya y la creación de la red de preparatorias militarizadas.

“Lo más importante para mi es dejar una visión de largo plazo y decir que pasamos de la manufactura a la mentefactura. Es dejar un legado. Es ver cómo nos vemos en 30 años”, expresó.