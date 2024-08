El atletismo olímpico vivió un jueves de sobresaltos con la victoria del botsuano Letsile Tebogo en 200 metros ante el deportista estadounidense Noah Lyles, favorito para ganar, pero quien terminó en tercer lugar antes de revelar que tenía covid-19.

Hasta ahora ningún atleta africano había conseguido imponerse en la media vuelta de pista, una de las pruebas estelares en unos Juegos Olímpicos. Tebogo deslumbró con un impresionante tiempo de 19 segundos y 46 centésimas, nuevo récord de África, mientras que la plata fue para el estadounidense Kenneth Bednarek (19.62) y el bronce para Lyles (19.70).

El podio de los 200 metros repite por lo tanto el segundo y tercer clasificado de hace tres años en Tokio, pero cambia el campeón, que en 2021 fue el canadiense Andre De Grasse, eliminado en esta ocasión en las semifinales.

Tebogo, de 21 años, sube por fin a lo más alto en un gran podio internacional, después de ser el año pasado plata en 100 metros y bronce en 200 metros en el Mundial de Budapest, en dos carreras ganadas por Lyles.

“Ha sido realmente una carrera bonita para mí. Cuando pasé a la final, mi entrenador me dijo que el trabajo ya estaba hecho, así que salí liberado a ver cómo iba”, contó el nuevo campeón.

El país de África meridional, Botsuana, suma así el primer oro olímpico de toda su historia. Es su tercera medalla y las tres de la mano del atletismo.

Sin embargo, la noticia en la pista violeta del Estadio de Francia es que no hubo “show” por parte de Lyles. El doblete de la velocidad parecía a su alcance porque los 200 metros son su distancia de referencia, pero Tebogo no dio opción, entró en la curva muy fuerte y en la recta final impuso una aceleración brutal.

Después de la carrera, Lyles explicó que había corrido mermado físicamente porque tiene covid-19. El resultado dejó atónico al público de Saint-Denis, al ser el favorito, mientras este se tumbó en la pista. Minutos antes de la competencia se observó a Lyles con una mascarilla en la zona de espera.

En tanto, la Federación Estadounidense de Atletismo (USA Track & Field) emitió un comunicado donde confirmaba el diagnóstico de Lyles y en el que mencionaba que respetaba la decisión del deportista de competir pese a la enfermedad.

“Quería correr. Me dijeron que era posible, así que simplemente me aparté del resto. De los tres últimos días, esta jornada ha sido de lejos la mejor. No puedo decir que estoy al 100 por ciento, más bien al 90 o 95 por ciento”, indicó a la NBC. El miércoles había participado en las semifinales.