Tijuana, B.C.- Cristina López es una madre de familia que busca desesperadamente a su hijo de 16 años de edad, Carlos Enrique Chan, quien fue secuestrado de su propia casa por 5 hombres armados.

Los hechos ocurrieron en su domicilio ubicado sobre la calle Rumorosa de la colonia Felipa Velázquez, el día sábado, 27 de julio, alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando 5 hombres armados entraron a su hogar, secuestraron a su hijo y huyeron a bordo de un carro negro.

“Estamos desperados, somos una familia de seis y me falta uno, yo necesito encontrarlo porque tenemos muchos planes, es un hijo y hermano excelente, nunca tuve una queja de él, creo que se lo llevaron por error y no sé por donde buscarlo”, expresó Cristina.

La madre de familia señaló que ya realizó la denuncia ante fiscalía, pero hasta el momento no hay ningún avancé y las autoridades le argumentan que no pueden hacer nada hasta tener pruebas más contundentes.

“Para mí cada segundo que mi hijo no esta conmigo es importante y una agonía como madre, ellos tal vez no tienen hijos o no sé que pasa con el gobierno que no está haciendo nada”, expresó Cristina López.