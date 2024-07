Estados Unidos detuvo este jueves 25 de julio en El Paso, Texas, a dos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, uno de los cofundadores, y un hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, informó el Departamento de Justicia.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informó este viernes 26 de julio que a Ismael ‘Mayo’ Zambada los cargos que se le imputan son: tráfico de fentanilo, lavado de dinero, delitos con armas de fuego, secuestro y conspiración para cometer asesinato. A Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, tiene cargos relacionados con el tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras drogas. Garland anunció que ambos acusados ​​​​tendrán sus comparecencias iniciales en un tribunal federal “en los próximos días”.

Este jueves el departamento indicó en un comunicado: “El Departamento de Justicia detuvo a dos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o ‘Mayo’, cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas.

“Ambos hombres se enfrentan a múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus mortales redes de fabricación y tráfico de fentanilo. ‘Mayo’ y Guzmán López se unen a una creciente lista de líderes y asociados del cártel de Sinaloa que el Departamento de Justicia está responsabilizando en Estados Unidos. Eso incluye al otro cofundador del Cártel, Joaquín Guzmán Loera; otro de los hijos de el ‘Chapo’ y presunto líder del cártel, Ovidio Guzmán López; y el supuesto líder del cártel, Néstor Isidro Pérez Salas ‘Nini'”.

GUZMÁN LÓPEZ “ENGAÑÓ” A EL ‘MAYO’ ZAMBADA

Tras una audaz operación de infiltración, los dos líderes del cártel con numerosas ramificaciones internacionales fueron detenidos cuando su avión privado aterrizó en Texas, en el lado estadounidense de la frontera con México, según medios de ese país que citan fuentes policiales.

“Joaquín Guzmán López convenció a Ismael Zambada García para que viajara en un avión con destino al sur de México, sin embargo, el vehículo se dirigió hacia el norte y aterrizó en El Paso, en Estados Unidos”, dijo Fox News.

El hijo de el “Chapo” atrajo a Zambada, de 76 años, al avión “con falsas excusas”, según funcionarios estadounidenses citados por el New York Times. Guzmán se entregó y Zambada fue arrestado, agregó un periodista de Fox News en la red social X.

La justicia estadounidense los acusa a ambos por su presunto papel en la fabricación y el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo sintético y “la amenaza de drogas más mortal que nuestro país haya afrontado jamás”, precisó el ministro de Justicia.

UN GOLPE AL CORAZÓN DEL CÁRTEL DE SINALOA

“La detención del ‘Mayo’ golpea el corazón del cártel responsable de la mayoría de las drogas, incluidos el fentanilo y la metanfetamina, que están matando a estadounidenses”, declaró Anne Milgram, jefa de la DEA, la agencia federal de lucha contra la droga.

A su vez, FBI dio a conocer que en conjunto con la DEA realizaron el operativo para detenerlos. Medios estadounidenses como The New York Times señalan que no se trató de una detención, sino que el ‘Mayo’ y Joaquín Guzmán López se entregaron a las autoridades de ese país.

LA REACCIÓN DE MÉXICO

Este viernes durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe público sobre las detenciones. “A las 15:30 horas la embajada de Estados Unidos llamó a esta dependencia e informó que ambos hombres se encontraban bajo custodia de las autoridades estadounidenses. En una segunda llamada a las 5:45 de la tarde, la embajada confirmó la identidad de las dos personas mediante un video y más tarde con las huellas dactilares de los detenidos”, explicó Rodríguez.

La secretaria dijo que México espera que Estados Unidos confirme si fue entrega o detención, también aclaró que este país no participó en la acción. El ‘Mayo’ tiene en México 4 ordenes de aprehensión vigentes, por delincuencia organizada, delitos contra salud y materia de armas, informó Rodríguez. N

(Con información de AFP)

