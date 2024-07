El empresario Elon Musk puso en pausa la planta de Tesla, Giga México, ubicada en Monterrey, Nuevo León. El multimillonario explicó que la inversión por ahora parece ser “riesgosa” y advirtió que esperará al resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre próximo para definir la continuidad del proyecto. Sobre la decisión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó el tema y dijo que solamente obedece a la temporada electoral.

“Creo que tenemos que ver lo que pasa con la elección. (El candidato presidencial republicano, Donald) Trump ha dicho que pondrá altos aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va pasar”, dijo Elon Musk durante una teleconferencia con analistas y medios de comunicación.

Junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, el empresario anunció la construcción de una planta de montaje en México para producir automóviles a partir de 2026. Musk, dio su apoyo abiertamente a Trump y se comprometió a donar a su campaña decenas de millones de dólares, dijo: “En estos momentos nos oponemos a Giga México. Necesitamos ver cómo las cosas se desarrollan políticamente”.

PAUSA DE PLANTA TESLA EN NUEVO LEÓN “NO ES SERIO”

Sobre el tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta mañana durante su conferencia: “Es una decisión que tomó esta empresa de esperar para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey. Eso es todo. Ellos toman esa decisión, sostienen que como el presidente Trump habló de que no se iban a vender en Estados Unidos los carros que se produzcan en México, pues quieren esperar que pase la elección para ver si esto no les afecta, en el caso de que ganara”.

Añadió: “Esto la verdad no es serio. No podrían hacerse los vehículos que se consumen en Estados Unidos, en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica, tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción y les afectaría a los consumidores”.

López Obrador también dijo que la declaración de presidente Trump de imponer aranceles a los vehículos hechos en México sucede en el marco de la campaña. “En las campañas hay mucha pasión, mucha retórica, se habla en demasía, y no solo en Estados Unidos, en cualquier país donde hay elecciones, ya cuando pasan y se constituyen los gobiernos ya es otra cosa, por eso digo que no es serio”.

En tanto, Samuel García, que se encuentra de vacaciones en Turquía, todavía este miércoles 24 de julio, un día después del anuncio de Musk, se mantiene en silencio y sin omitir alguna declaración sobre el tema, que en marzo de 2023 anunció y presumió a través de videos en sus redes sociales. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: