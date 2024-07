Tijuana, B.C.- Durante el Primer Foro Estatal de Comercio Exterior organizado por la Secretaría de Economía e Innovación, Baja California mostró que cuenta con factores que lo hacen una opción en materia de exportaciones, por lo que se trabaja para incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Este primer encuentro binacional se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate (AAATYT), con la participación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), así como de autoridades estatales y representantes del gobierno de Estados Unidos.

Aram Hodoyán Navarro, presidente de la AAATyT, explicó que este foro tiene como objetivo mejorar la oferta de servicios logísticos y seguir siendo un referente para el resto del país en el rubro de las exportaciones.

Hizo hincapié en que se busca apoyar a las MiPyMEs, sobre todo a empresas locales, para que se integren a la cadena de suministro de las exportaciones en la región.

El líder de AAATyT destacó que Baja California, además de ofrecer la mejor propuesta para el comercio exterior, sigue siendo el escenario principal para la inversión extranjera, a pesar de la competencia que se genera en otros estados.

Por su parte, Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general del Gobierno del Estado, consideró que el foro es una oportunidad para que los Gobiernos de ambos países tomen las mejores propuestas para mejorar la actividad de exportación y mantener a Tijuana como un punto de referencia.

El Primer Foro Estatal de Comercio Exterior también contó con la presencia del cónsul Thomas E. Reott, de la Embajada Estados Unidos en México, Carlos Silva, director de operaciones de U.S. Customs and Border Protection, y Max Pérez, supervisor de la U.S. Food and Drug Administration.