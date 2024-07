“Todos ganamos cuando los latinos van juntos”. Así cierra la entrevista con Teri Arvesú González, Vicepresidente Senior de Impacto Social y Sostenibilidad en TelevisaUnivision y Presidenta del Consejo de Fundación Univision. Es pertinente empezar por el final de la conversación porque la frase resume el espíritu de la iniciativa Vota Conmigo que Teri lidera desde la cadena de televisión de habla hispana más importante en Estados Unidos.

Algunos meses después del lanzamiento de la campaña en el Times Square en Nueva York, la ejecutiva habla sobre la importancia de las elecciones que Estados Unidos llevará a cabo este 2024, del papel definitorio que tendrá el voto latino, y de la importancia de crear campañas de concientización en su propio idioma para hacer un llamado contundente a salir a las urnas.

“Mi sueño sería que cada persona vea el hecho de poder votar como un privilegio, y que no lo desestimen, no importa por quién voten, yo creo que la fuerza está en la unión y el mensaje que tenemos que dar es que somos parte de este país, y tenemos una voz, y contamos”, afirma con toda seguridad la directiva de ascendencia cubana.

Según la descripción de TelevisaUnivision, Vota Conmigo es más que una campaña; es un movimiento diseñado para informar, involucrar y movilizar a los 36.2 millones de votantes hispanos elegibles en Estados Unidos. Al resaltar datos importantes como el incremento de votantes y su capacidad de influenciar los resultados de la elección, la televisora enfatiza la importancia crítica de su participación en el proceso democrático.

El trabajo que hace Arevsú y su equipo, y con la ayuda de aliados como Naleo, la Fundación Voto Latino, Poder Latinx, Hispanic Federation, Latino Victory, Unidos US y The Libre Institute, podría tener un impacto contundente en la elección de 2024. Y es que cada año, aproximadamente 1.4 millones de latinos se vuelven elegibles para votar en Estados Unidos, lo que representa el 14.7% de los votantes en el país, según un análisis de Pew Research Center.

Pero aún hay un largo camino por recorrer para que el voto latino alcance su pleno potencial. Según el mismo estudio, solo un 53% de la comunidad latina en Estados Unidos fue elegible para votar en 2022, contra un 72% de la población estadounidense en general. Esto se debe, en gran parte, a que la comunidad latina incluye una cantidad considerable de personas que no tienen edad para votar aún, o no son ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, la escasez de recursos informativos también juega un papel relevante en la baja participación. “El latino teme cometer un error”, explica la Senior VP. “Yo que nací y me crié en este país, sé que no solo se limita al latino, creo que cualquier persona que no tiene la la información y la confianza adecuada no se siente preparado para ir a votar”.

UNA MISIÓN MONUMENTAL CON UNA ESTRATEGIA CLARA

Como una cadena cuya misión ha sido empoderar, informar y entretener al latino en Estados Unidos, Univision se ha empeñado en producir contenido educativo en la lengua nativa de este demográfico: el español. “Cuando uno compara la cantidad de contenido que hay en inglés para educar al votante con el que hay en español…no hay comparación, hay mucha menos educación para nuestra audiencia”, continúa Arvesú.

Hay una complejidad adicional: “no hay forma de segmentar al votante que habla español versus el que habla en inglés, y no es sólo porque los datos no existen, sino que es casi imposible separar. Yo siempre digo que soy 200% latina y americana, a veces hablo en español y se me olvida qué idioma estoy hablando,” cuenta entre risas. “Es muy fluido. No contaríamos la historia completa si nos enfocáramos sólo en el votante que habla español.”

Aún así, hay un objetivo claro: lograr que haya un total de 17 millones de latinos registrados para votar en 2024, si bien Arvesú considera que la meta es conservadora dada la cantidad de tiempo aire dedicado y de contenido que la televisora está produciendo. “Me siento muy confiada de que vamos a alcanzar esos números que se proyectan”, sentencia la entrevistada.

Para ello, Vota Conmigo considera tres etapas en la campaña: 1. Cómo asegurarte que estás registrado; si lo hiciste correctamente; y si no lo has hecho, cómo hacerlo 2. Cómo votar por correo anticipadamente y 3. Cómo votar el día de la elección. Pero su enfoque principal está en incrementar el registro, pues realizar este proceso prácticamente garantiza que se emitirá el voto.

“Si tú te tomas el tiempo de convertirte en ciudadano, de registrarte, más del 80%-85% de las veces esa persona va a votar, así que como dicen, ‘estás matando dos pájaros de un tiro’”, revela Teri. “La idea es proveer información a nuestra comunidad en español, comunicada por personas en las que confían, pues estamos todos los días en sus casas.” Hoy hay 52 talentos de Univision que están comprometidos con entregar esta información de manera divertida, interesante y pedagógica.

Además, Vota Conmigo incluye una movilización interna de los empleados de la televisora, quienes asumen el papel de embajadores para ejercer influencia en sus propias comunidades. “Hemos tratado de hacer una estrategia multidimensional que empieza con nuestra gente. Cada uno de nosotros somos influencers macro si estamos frente a la cámara, o micro si estamos detrás de la cámara. El esfuerzo es conjunto, y no estamos solos”, explica emocionada.

ENCONTRAR INSPIRACIÓN EN UN LEGADO

Teri Arvesú cuenta con un extenso currículum en el mundo periodístico, con más de 15 años de experiencia en la producción y dirección de noticieros, además de ser Vice Presidenta de Contenido en Univision. Así que no es ajena a lo que sucede dentro de las salas de redacción, y a la creciente desinformación que los medios de comunicación deben combatir a diario.

”Yo creo que la diferencia y el testamento más importante es la consistencia que tú le das todos los días a la audiencia”, opina la experta. Y es un hecho que Univision se ha erigido como una marca en la que la audiencia puede confiar gracias al estándar de calidad en sus contenidos. En ese sentido, considera que no es necesaria una campaña de diferenciación, sino que el trabajo habla por sí mismo.

“Lo que sí creo que es importante y que no se ha hecho lo suficiente, y lo estamos viendo cada vez más en esta elección, son campañas de educación sobre la manipulación”, contrasta. “El servicio más responsable que le podemos dar al televidente es un producto en el que pueda confiar, y contenido para enseñarle a la audiencia a ser crítica, para saber y detectar si la están tratando de manipular”. Es, en resumidas cuentas, fomentar un media literacy que ayude a detectar la información y las fuentes confiables.

En ese contexto, la confianza en los presentadores es una condición indispensable. Comunicar mensajes de forma humana y cercana es lo que le da el sello de identidad a Vota Conmigo. “Lo que es importante para ti es importante para nosotros”, exclama uno de los presentadores de la cadena en un video publicado en redes sociales.

La comunidad y la toma de decisiones en el colectivo es inherente a la cultura latina. Arvesú se inspira diariamente en el legado de su familia, que emigró en busca de mejores oportunidades, como millones de hispanos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. “Que en el país de mis padres, de mis abuelos, no se puedan dar el lujo de votar, me da un sentido de gran propósito en lo que estoy haciendo”, confiesa la ejecutiva.

”No importa de dónde vengas, alguien hizo un sacrificio y vino aquí para que tú tuvieras una vida mejor, y eso no pasa solamente con el trabajo, sino cómo te involucras en tu comunidad y cómo ejerces ese voto”, concluye Teri Arvesú. Es ese espíritu el que espera que inspire a millones de latinos a salir a las urnas este 2024.