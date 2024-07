Tras el feminicidio de Ixchel, víctima número siete de este delito en Durango, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, señaló que el 100 por ciento de los feminicidios en Durango están esclarecidos, solamente hace falta detener a dos de los presuntos responsables, los cuales se encuentran plenamente identificados y son buscados por las autoridades.

Puntualizó que se cuenta con fichas de búsqueda en otras entidades de la república, incluso también en Estados Unidos.

Hizo énfasis en que, en uno de los casos donde no se ha detenido al presunto feminicida, tiene que ver con la tardanza al presentar denuncia. En este hecho, casi 10 días después se presentó la familia ante la fiscalía general del Estado para informar sobre la desaparición.

Indicó que esto quita la posibilidad de llevar a cabo la investigación en horas cruciales.

Villegas Villarreal pidió a las familias tener confianza en las autoridades, y denunciar las desapariciones a tiempo, incluso antes de que lo compartan en sus redes sociales personales, para evitar que los presuntos responsables huyan.

“Luego nos dicen que por qué no los detuvimos a tiempo, pues porque nosotros no sabíamos, porque no había una denuncia, nadie nos había dicho, nosotros nos ponemos a investigar cuando hay una denuncia formal de la familia, de un amigo, de quien va a y nos dice que hay una persona desaparecida”, explicó.