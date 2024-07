Soy la Dra. Mari Mar Álvarez, cirujana plástica y CEO de Nova House. En mayo de 2022 fundé Nova House, el primer centro de bienestar sexual para la mujer en México. Te cuento un poco de la historia. Cuando me convertí en mamá ocurrieron muchos cambios en mi salud sexual: tenía fugas de orina, dolor al tener relaciones , mi deseo sexual era nulo, no sabía con quién acudir, pero empecé a encontrar profesionales de la salud que me podían ayudar, como las fisioterapeutas de piso pélvico o la medicina funcional .

Muchas mujeres a lo largo de su vida saben que algo que está cambiando en su cuerpo o sexualidad no les gusta, pero a veces no saben por dónde empezar. Por eso que creé el primer check up de sexualidad, SEX UP?, donde, a través de pruebas de sangre, psicológicas y una valoración por nuestro grupo de especialistas te ayudamos a saber en qué estado de salud sexual te encuentras y qué recomendaciones, terapias o tratamientos te sugerimos para que puedas disfrutar más de tu sexualidad.