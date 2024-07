Lee Jung-jae, estrella de El juego del calamar, confiesa que hubo momentos en que su papel estelar para la nueva serie de Disney+, Star Wars: The Acolyte, se convirtió en una suerte de trabalenguas.

En junio, durante una entrevista con Newsweek desde Seúl, la capital de su natal Corea del Sur, el veterano actor habló de los desafíos que debió enfrentar en su primer proyecto hollywoodense, para el cual —también por primera vez— tuvo que actuar en inglés para encarnar al Maestro Jedi Sol. La experiencia resultó tan ardua para su lengua que, incluso, llegó un momento en que apenas pudo comer.

“Tenía que practicar los diálogos en inglés todo el día, en todo momento, presionando la lengua contra la cara interior de los dientes hasta que quedó tan lastimada que me impedía comer. “En inglés, el movimiento de la lengua es muy distinto del que requiere un diálogo en coreano, de modo que rozaba los dientes constantemente”, recuerda el nominado al Globo de Oro y ganador de los premios Emmy y Screen Actors Guild.

El actor de El juego del calamar bien sabía que no sería fácil actuar en inglés, con “tantos detalles a tomar en cuenta, desde la pronunciación y el acento hasta leer los diálogos haciendo pausas entre cada palabra. Fue muy difícil. Tuve dos entrenadores de diálogo que usaban técnicas muy rigurosas, pero que fueron determinantes para ayudarme a pronunciar mis líneas”, agregó.

Pese a que hacía décadas que se había establecido como una estrella del cine surcoreano, Lee irrumpió en la escena internacional como Seong Gi-hun, el “jugador 456” de la exitosa serie Netflix, rol que retomará en la muy anticipada segunda temporada, a estrenarse hacia fines del presente año.

EN LA MIRA DE LESLYE HEADLAND

Su papel estelar en El juego del calamar lo puso en la mira de Leslye Headland, y esta creadora de The Acolyte decidió contactarlo para darle el papel. Ambientada hacia el final de la era de la Alta República —previa a los acontecimientos retratados en las películas principales de la franquicia Star Wars—, la sinopsis de Disney+ precisa que la nueva serie gira en torno de la “investigación de una impactante ola de crímenes” que enfrenta a Sol contra “una peligrosa guerrera de su pasado”, interpretada nada menos que por Amandla Stengberg, estrella de Los juegos del hambre.

Incluso antes de ponerse en contacto con Lee, Headland había investigado los antecedentes del también director surcoreano, ávido seguidor de Muñeca rusa, otra importante serie Netflix de la que Headland es cocreadora. Por ello, cuando Lee se enteró de que la cineasta estadounidense estaba haciendo una nueva serie para la licencia Star Wars, la noticia despertó su interés y pensó: “Tal vez su perspectiva nos presente un universo de Star Wars muy distinto”.

Tiempo después, Headland le envió el guion. Sin embargo, el documento solo ofrecía una descripción general de la trama, ya que, en esa etapa, no podía precisar cuál, exactamente, sería el personaje que encarnaría la estrella de El juego del calamar.

“JAMÁS IMAGINÉ QUE SERÍA EL PAPEL ESTELAR DEL MAESTRO JEDI SOL PARA STAR WARS”, CONFIESA LEE JUNG-JAE

Lee recuerda: “De primera instancia me pareció que mi papel no sería muy importante. Por ello concluí que me darían algo más pequeño y adecuado para un actor que había alcanzado un poco de prestigio con El juego del calamar. Lo que jamás imaginé es que sería el papel estelar del Maestro Jedi Sol.

“Dado que el inglés no es mi lengua materna —situación que podría ser un gran impedimento para mí en términos de actuación—, todavía me desconcierta el hecho de que me hayan confiado un papel tan importante como ese. Supe entonces que debía recompensar la confianza que Headland había puesto en mí, por lo que hice mi mejor esfuerzo para hacer realidad la visión que tenía para su guion”.

Al preguntarle si la tremenda responsabilidad de su debut en Hollywood, con el papel estelar de una franquicia tan importante como Star Wars, lo llevó a plantearse la posibilidad de rechazar la oferta, Lee respondió: “A decir verdad, hubo momentos en que me sentí tentado a rechazar el papel”.

Luego de recibir y leer el guion, y de comprometerse a personificar a un Jedi, Lee cayó en la cuenta de la importancia del personaje de Sol. “Sentí la tremenda presión de buscar la manera de interpretar un personaje enorme como ese. Y aunque abrumado por la complejidad del desafío, lo único que me quedaba claro era que debía empezar a prepararme.

“A pesar de todo, persistía la duda de que pudiera lograrlo, aun cuando me preparara todo lo posible. El papel era tan importante que la simple idea empezó a sacarme canas”.

STAR WARS: THE ACOLYTE: LEE JUNG-JAE INSPIRADO EN LOS JEDIS DEL PASADO

Fanático de las películas Star Wars, Lee decidió prepararse volviendo a ver todas las producciones de la franquicia y observando “meticulosamente” a los Jedis para entender por qué los actores que le precedieron los habían interpretado de aquella manera, y así determinar cómo debía enfocar el personaje de Sol.

De todos los personajes Jedi, el que más llamó la atención de Lee fue el Maestro Qui-Gon Jinn (encarnado por Liam Neeson), ya que le pareció que era el más relevante para su papel como Sol. “Me pareció importante analizar ese personaje y, tal vez, inspirarme en la interpretación de Neeson”, confesó el surcoreano.

En vista de que la nueva serie aborda el tema de la dualidad de varios personajes, Lee se cuestionó cuáles serían la mayor fortaleza y la debilidad principal de Sol. “Descubrí muchas escenas en las que [Sol] podía manifestar calidez, así que me pareció que su punto fuerte era proyectar un poco más de afectividad que los otros Jedis. Pensé que podría presentar el lado más humano [de su personaje], aun cuando era muy difícil saber hasta qué punto sería conveniente que un Jedi dejara entrever su humanidad”, explicó el actor.

UNA TRAMA CON GIROS Y ALTIBAJOS

Para Lee, el otro desafío importante era lograr que la primera escena fuera impecable. “Quería ser un Jedi convincente desde el primer momento en que el público me viera y escuchara”, a fin de dejar la impresión de que sus acciones y actitudes eran las esperadas de un Jedi, puntualizó el surcoreano.

Por otra parte, la última escena de la serie resultó muy “emocional” para el actor, “después de pasar tanto tiempo como el personaje de Sol”, confesó Lee, sin revelar detalle alguno de la escena final.

¿Cómo será la evolución de su personaje en la serie? Lee respondió que, “debido a que es un género de suspenso y misterio, la trama tiene giros y altibajos que dejan muchas interrogantes al final de cada episodio. Creo que ese es el elemento más interesante del guion… dejar al público cada vez más intrigado con cada nuevo episodio”, dijo.

LO QUE PODEMOS ESPERAR EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘EL JUEGO DEL CALAMAR’

Uno de los proyectos más esperados de Lee para este año es, por supuesto, la segunda entrega de El juego del calamar, cuya trama será “mucho más compleja e interesante que en la primera temporada”, aseguró el actor. “Esta vez habrá muchos más personajes dramáticos que en la primera temporada, así que me parece que el público la disfrutará más que la temporada anterior”.

¿Acaso Seong Gi-hun terminará por cobrar venganza cuando reaparezca en la serie? “El cambio ocurrido en Gi-hun es uno de los muchos aspectos por los que no debes perderte la segunda temporada”, respondió Lee, y agregó que no está en libertad de revelar más detalles sobre la nueva temporada.

Al preguntarle cuándo volveremos a verlo en la pantalla chica en 2024, el surcoreano repuso: “La filmación no ha terminado, y todavía hay mucho trabajo de posproducción por delante. Pero pronto podrás ver el resultado”.

¿HAY OTRA FRANQUICIA DE HOLLYWOOD EN PUERTA?

Tras una andanada de reconocimientos actorales, y hasta siete minutos de una ovación de pie por su debut como director en el Festival de Cannes (con Operación Hunt, en 2022), todo apunta a que Lee se ha establecido firmemente en la escena hollywoodense.

Sin embargo, “no me parece que sea así, porque hablamos de la meca del negocio del entretenimiento y, aunque siempre he pensado que sería fabuloso trabajar allá, [Hollywood] no es el espacio en el que me desempeño realmente. Es más, nunca imaginé que podría participar en un proyecto de Star Wars, y menos aún con el papel de un Jedi, de manera que ha sido un privilegio inmenso”, reconoció Lee.

En una entrevista previa, el actor dijo a Newsweek que le gustaría tener la oportunidad de trabajar, alguna vez, con el director Todd Phillips y el actor Joaquin Phoenix. ¿Ha tenido algún contacto con alguno de esos iconos de la industria cinematográfica? ¿O acaso su debut ha conducido a otros ofrecimientos en Hollywood?

Lee ríe y responde: “No, no he recibido nuevas ofertas. Creo que todavía están evaluando mi actuación en inglés para la serie de Star Wars. De modo que no sabré cuál es la reacción general ni si habrá otros proyectos para mí hasta después de que se estrenen los ocho episodios.

“Ya que no tenía la menor idea de que interpretaría un papel en Star Wars, a estas alturas no tiene sentido que piense en lo que me gustaría hacer en Hollywood. Solo me queda confiar en que el destino me tiene deparado otro proyecto allá”, agregó el actor.

¿Existe la posibilidad de que participe en otra franquicia hollywoodense? “No sé qué pueda pasar”, insistió Lee. “Pero si surge una buena oportunidad no dudaré en aceptarla… aunque se me caiga la lengua”. N

