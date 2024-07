Ensenada, B.C.- El asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuicola (CANAINPESCA), la tarde del lunes, 8 de julio, en la colonia El Sauzal, generó preocupación entre la ciudadanía de Ensenada, quienes han visto un incremento en el índice de homicidios en lo que va del año.

Las denuncias por el cobro de piso y la pesca ilegal no eran tema ajeno para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, puesto que las expuso en mesas de trabajo privadas, informó Édgar Hernández González, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada (CCSPE).

“Estamos todos impactados en la ciudad, porque nuevamente no hay detenidos infraganti y cuando nos reunimos con las autoridades, periódicamente, las autoridades, siempre que suben los índices de homicidios, nos dicen, bueno se están matando entre ellos, son las bandas rivales, están peleando la plaza, pero este caso, de la presidenta de CANAINPESCA, no es entre ellos, este lo siento contra nosotros, contra los ciudadanos”, externó el titular del CCSPE.

En cuanto a la exigencia a las autoridades, agregó, “Esperamos de parte de las autoridades una respuesta contundente, enérgica y ejemplar en este caso, esperamos que los responsables, tanto materiales, como intelectuales, sean detenidos en breve, sean procesados, juzgados y purguen la condena respectiva”.

Destacó que ha faltado trabajo de inteligencia por parte de las autoridades, principalmente de la Fiscalía General de la República (FGR). Al ser la actividad pesquera de índole federal en cuanto a la entrega de licencias federales, así como la concesión de polígonos de pesca y del aprovechamiento de ciertos productos, son las autoridades federales las responsables de la investigación.

“El gran ausente en los últimos años, tanto en Ensenada como en el Estado es la FGR en la versión de la Delegación que está en Tijuana, no se ven a sus elementos realizando investigación, no se ve que hagan presentación de detenidos, no se ven en ningún lado; en este caso no se vieron realizando labores de inteligencia para prevenir lo que le paso a la presidenta de la CANINPESCA”, resaltó Hernández González.

En cuanto a las declaraciones de la fiscal general de Baja California, sobre que no existen registros de denuncias por el delito de extorsión o cobro de piso, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Ensenada, calificó como “una salida simplista” el negar que existen denuncias, por lo que pidió a las autoridades que hagan su trabajo de investigación, no solo por los delitos que denunció Minerva Pérez, sino por el delito de su asesinato. Resaltó la necesidad que la investigación sea pronta, expedita, nítida, y totalmente pulcra para que no se vaya a caer en los juzgados las posibles responsabilidades y que se llegue hasta las últimas consecuencias.

En cuanto al panorama de inseguridad que se vive en Ensenada, refirió que se percibe desde el inicio del año, por ser un año electoral, donde habrá cambio en los poderes federales, que el tema de los homicidios ha venido unos meses altos, unos meses muy altos, de pronto ha bajado con algunas acciones de las autoridades, y luego vuelve a subir. Adelantó que del primer semestre hay un acumulado del 56 por ciento en los homicidios.

Por otra parte, el tema de los robos a casa habitación, robo a vehículos, robo a negocio y en vía público traen un incremento entre el 5 y 10 por ciento en el acumulado de enero a mayo. Esto sumado a que recientemente hicieron la encuesta sobre victimización y procesamiento de la denuncia que les arrojó la cifra negra que es del 96 por ciento para Ensenada con un aumento del 20 por ciento desde el 2020. N