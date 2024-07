Por indicación directa de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, la pensión universal para adultos mayores ya sólo podrá ser retirada en cajas o cajeros de los bancos del bienestar, informó la delegada de dicha dependencia en Aguascalientes, Silvia Licón Dávila.

Anteriormente, las personas beneficiarias de este programa social podían acudir a la sucursal de cualquier banco a retirar la cantidad deseada, pagando comisiones que iban desde los $15 hasta los $80 dependiendo de la institución bancaria, sin embargo, esto ya no será posible.

La decisión se atribuye en gran medida a que los más de 120 mil acreedores a este programa en la entidad ya no abarrotan las sucursales del banco del gobierno y a que se han instalado más cajeros, por lo que aseguran que ahora no se requiere tanto tiempo para retirar su dinero.

“Es un operativo inusual; casi no hay gente en los bancos porque ya están educados en el uso de su tarjeta, ya saben que no es necesario ir a hacer largas filas con la creencia de que si no sacaban su dinero, se los iban a quitar, pero les recordamos que esta tarjeta opera como la de cualquier banco” subrayó.