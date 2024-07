Tijuana, B.C.- El incremento de homicidios que se agudizó en los últimos meses, cuando se reportaron ataques armados al interior de bares en las inmediaciones de la avenida Revolución, una de las más importantes en la ciudad, así como los hallazgos de cadáveres mutilados en distintos puntos de la ciudad, fue calificado como una situación espantosa por parte del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Jaramillo Silva, por lo que solicitó una pronta solución a esta incidencia delictiva.

“Espantoso, el tema de seguridad es espantoso. Hay un descuido intolerante, no podemos permitir que esta situación se siga dando, parece que es común el denominador que todos los días existan homicidios. Llevamos cuatro días del mes de julio, y han sido cuatro días horribles con situaciones muy complicadas, una falta de autoridad, una falta de coordinación que siempre lo hemos venido diciendo y sigue subiendo”, refirió Jaramillo Silva.

Y añadió, “Necesitamos un alto ya, no sabemos cómo decirlo, ya no podemos decirlo de otra manera, pero esta ciudad tiene que tener un cambio urgente en materia de seguridad, en materia de coordinación. No nos podemos acostumbrar a esta situación que se está dando y este julio está muy complicado como empezó”.

Al cuestionarle sobre la respuesta que les dan las autoridades cuando les solicitan una solución, indicó que la respuesta es que se está trabajando, que los números están más debajo de lo que eran el año pasado, que sí ha habido una baja. Si bien dijo que entienden la importancia de la numeralia, consideró que se debe prestar más atención a la percepción ciudadana, la cual difiere de lo que dicen los datos duros.

El presidente del CCE en Tijuana aceptó que por parte del sector que representan han guardado silencio porque ya no encuentran la manera de hacerle entender a la autoridad que necesitan poner un freno a la ola de homicidios que se viven todos los días en Tijuana.

En cuanto a la respuesta que da la Fiscalía General del Estado (FGE) a los temas de las personas detenidas, dijo que es uno de los temas más relevantes y a los que se les debe dar una solución puntual. Indicó que la Policía Municipal habla de la cantidad de detenidos y las personas que reinciden, que son puestos en manos de la autoridad y los delincuentes salen de nuevo a pesar de haber cometido un acto delictivo y a las que no se les procesa.

Opinó que se deben trabajar en las leyes y los procedimientos para que las personas que son detenidas en un acto delincuencial se queden en la cárcel y no salgan libres, por lo que la Fiscalía debe reforzar su trabajo para que las carpetas sean bien integradas y no salgan libres.

Datos de la FGE refieren que en los primeros cuatro días de julio se registraron 29 homicidios.