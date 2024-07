Tijuana, Baja California, — Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) anunciaron que a partir del pasado 28 de junio, están ampliando temporalmente el horario de operación de los carriles para vehículos del Programa de Viajero Confiable SENTRI en el Puerto de Entrada de Otay Mesa.

Los horarios de operación se amplían temporalmente los viernes, sábados y domingos de 4:00 a.m. a 12:00 a.m. El horario normal de operación continúa de lunes a jueves de 4:00 a.m. a 10:00 p.m.

“Para mejorar nuestro servicio a los usuarios del Programa de Viajero Confiable, se están ampliando temporalmente los horarios de operación del tráfico vehicular”, declaró Rosa E. Hernández, Directora del Puerto del Área de Otay Mesa.

Y añadió, “Esta ampliación tiene como objetivo agilizar los tiempos de espera durante la temporada de verano al tiempo que facilita una experiencia de cruce fronterizo más fluida para los viajeros que utilizan el Puerto de Entrada de Otay Mesa.”

Los miembros del público viajero pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera en el sitio web de CBP o descargar la aplicación móvil CBP Border Wait Times en su dispositivo. Los tiempos de espera se actualizan cada hora.

Los viajeros deben familiarizarse con la sección “Know Before You Go” del sitio web de CBP para evitar multas y sanciones asociadas con la importación de artículos prohibidos. Los folletos “Know Before You Go” también están disponibles en los puertos de entrada de las fronteras terrestres.