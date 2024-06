La muestra, que abarca el periodo 2020-2024 y se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ), incluye más de 40 obras que abarcan desde dibujos y esculturas hasta pinturas recientes y una instalación ex profeso, explorando temas como la migración, la violencia y el abuso del poder.

UN TESTIMONIO VISUAL DE LAS COMPLEJIDADES HUMANAS

En entrevista con Newsweek en Español, Zelenka afirma: “A mí me interesa darle forma a un evento humano. Por ejemplo, que la guerra es producto de tensiones de algún líder que se volvió loco o que prefirió la violencia sobre la negociación; la hambruna es parte de la deforestación, de la guerra, que no te da posibilidad de buscar comida. Entonces, la persona se convierte en víctima y en su propio dominio de su propio destino. La persona decide que se quiere levantar y coger su maleta y huir, migrar, buscar otra solución. Como me considero un poco un artista surrealista trato temas del realismo llevado más allá de la realidad”.