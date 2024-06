Después de seis años, Peter Gene Hernández, conocido artísticamente como Bruno Mars, regresará a la Ciudad de México (CDMX) para ofrecer un gran concierto el próximo 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros. El cantante originario de Hawái, Estados Unidos, será quien reabra este recinto bajo este nuevo nombre, antes llamado Foro Sol.

Aunque todavía no se han revelado mayores detalles sobre el concierto, como el precio de boletos, la preventa para Citibanamex comenzará el viernes 21 de junio, mientras que la venta general será el sábado 22 de junio.

El intérprete de éxitos como “Locked out of the heaven”, “Count on me”, “Talking to the moon”, “Grenade” y “Marry You” pisó tierras aztecas por primera vez en 2014 con su gira The Moonshine Jungle Tour. En ese entonces, Bruno Mars cantó los temas de sus álbumes Unorthodox Jukebox y Doo-Wops & Hooligans en la Arena Ciudad de México el 2 de septiembre y en la Arena Monterrey, el 5 de ese mismo mes.

La última ocasión que estuvo en México fue en 2018 como parte de su gira mundial The 24K Magic World Tour. Gene Hernández nació el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái. Conocido por su estilo versátil y su habilidad para fusionar varios géneros musicales, incluyendo pop, funk, R&B, soul, reggae y rock, ganó prominencia en la industria musical a finales de la década de 2000 y principios de 2010.

BRUNO MARS ABRIRÁ LOS EVENTOS DEL ESTADIO GNP SEGUROS

Bruno Mars ha obtenido numerosos premios y honores a lo largo de su carrera, incluyendo más de diez premios Grammy, tres Brit Awards y tres MTV Europe Music Awards.

Además de su éxito como solista, ha escrito y producido canciones para otros artistas, consolidándose como una figura influyente en la música contemporánea. Escribió, por ejemplo, letras para Sugababes, Adele, Flo Rida, Cee Lo Green y Taemin, integrante del grupo SHINee.

Ahora, con su concierto en CDMX, dará inició a la cartera de eventos del nuevo Estadio GNP. Con una capacidad para 65,000 personas, este recinto se posiciona como el segundo lugar con mayor aforo para conciertos en la capital mexicana, solo superado por el Estadio Azteca.

“El Estadio GNP Seguros reabrirá sus puertas para seguir siendo el recinto referente a nivel global en el que los mejores artistas nacionales e internacionales conecten con sus fans”, señaló en el comunicado Alejandro Soberón Kuri, fundador y CEO de OCESA. N