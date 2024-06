Una de las bandas más queridas en nuestro país está de regreso y no puedes perdértela. Love of Lesbian estará visitando varias ciudades de México para brindar una experiencia inolvidable.

¡Prepárate para disfrutar de su música en vivo y sumérgete en un show lleno de energía y emoción! Además de su presentación ya anunciada en Palacio de los Deportes, aquí te dejamos las fechas que se agregan a esta grandiosa gira:

9 de noviembre – Palacio de los Deportes – Ciudad de México

15 de noviembre – Teatro Macedonio Alcalá –Oaxaca

16 de noviembre – Teatro de la Reforma – Veracruz

22 de noviembre – Auditorio La Isla – Mérida

23 de noviembre – Auditorio STOA – Cancún

“Contradicción” fue el primer avance que dio a conocerde la agrupación; una canción donde compartieronmicrófonos con Roberta Bandini, en donde se habla sobre lo contradictorio que es querer dejar todo atrás o vivir con el recuerdo de algo que pasó, y de cómo siempre queremos salvarnos de este sentimiento.

Hace unos días, lanzaron el segundo adelanto de este material, que fue el tema “¿Qué vas a saber?”, canción que invita a no darlo todo por perdido entre tú y yo. Una música vibrante y una letra demoledora que es un reproche a lo bestia por no escucharme, por no estar, por fallarme, pero que obliga a llegar hasta la última palabra. La voz de Eva Amaral está tan conectada a la de Santi Balmes que parece que el tema estuviera inevitablemente concebido para ambos.

OCESAfact: “Contradicción” fue primer adelanto del nuevo material de LOL titulado Ejército de Salvación, el cual verá la luz el próximo 11 de octubre.

Love Of Lesbian se fundó en 1997 en España por Santi Balmes (voz y guitarra), Julian Saldarriaga (guitarra), Jordi Roig (guitarra) y Oriol Bonet (batería); este cuarteto cuenta con un gran repertorio en más de 20 años de carrera, que ha logrado conquistar audiencias hispanohablantes en Latinoamérica y Europa.

La música que nos encanta llega nuevamente a México: Love Of Lesbian. Los accesos para su show de la CDMX se encuentran a la venta en las taquillas del recinto así como a través del Sistema Ticketmaster. Para el resto de las ciudades, también se encuentran a la venta en las taquillas de los inmuebles y a través de Eticket. N

