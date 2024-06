DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla; así llegó el domingo 2 de junio y México salió a votar mayoritariamente por Sheinbaum. El presidente López Obrador había preparado esa elección meticulosamente. Quitó, hasta donde le fue posible, los obstáculos que la democracia ponía a su proyecto de poder unipersonal. El INE, nuestro árbitro electoral, ya estaba debilitado por los recortes presupuestales y controlado, pues había puesto a una incondicional como consejera presidenta.