En una emocionante convergencia de talento humano y tecnología vanguardista, Tatiana Calderón, la primera latinoamericana, y la décima mujer en toda la historia en manejar un automóvil de la Fórmula Uno, ha unido fuerzas con Álvaro Meléndez, fundador de la empresa Crant, para desafiar las nociones preconcebidas y abrir caminos hacia un futuro más equitativo en el automovilismo.

En esta entrevista exclusiva, Calderón y Meléndez compartieron con Newsweek en Español América sus perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial puede catalizar el cambio en una industria históricamente dominada por hombres.

Calderón ha demostrado su determinación y habilidad en circuitos de todo el mundo lo que le ha dado una trayectoria repleta de logros sin precedentes. Es la primera mujer en llegar a la Fórmula Dos y participó en pruebas de Fórmula Uno con el equipo Alfa Romeo en México donde sorprendió a técnicos y especialistas con su actuación en la pista. También participó en destacadas series como LeMans, Daytona e IndyCar, pero aun así continúa luchando por el apoyo y las oportunidades que le permitan demostrar de lo que es capaz.

La IA al rescate…

A pesar de las credenciales impresionantes con las que cuenta, Calderón ha enfrentado desafíos únicos en su búsqueda por llegar a la cima. “Hace más de 50 años que no hay una mujer en Fórmula 1. Entonces, no hay datos de mujeres”, explica. “¿Por qué el carro está hecho con un diseño en el que yo no me siento cómoda? En muchos aspectos somos diferentes a los pilotos hombres, partiendo de que no están contempladas cosas tan naturales y básicas como que nosotras tenemos un periodo y ellos no”, explica Calderón.

Un deporte “hecho a la medida” de los hombres presenta grandes retos para las mujeres que sueñan con conquistarlo. Y las desventajas se reflejan también en una gran disparidad de oportunidades de financiamiento, pero es aquí donde entra en juego el uso de la inteligencia artificial en el que se especializa la firma Crant.

En un contexto donde los datos impulsan cada vez más las decisiones y acciones estratégicas de marcas y compañías, la capacidad de las herramientas de inteligencia artificial para analizar y descubrir patrones puede ser la clave para derribar barreras de género profundamente arraigadas. “Lo que queremos lograr es que la gente esté preparada con estas nuevas herramientas para tomar mejores decisiones en cuanto a inversión publicitaria y apoyos de impacto social,” dice Meléndez. “La IA puede dar a las marcas la información que necesitan para saber que hay grandes ventajas en invertir en mujeres deportistas como es el caso de Tatiana.”

Pero los algoritmos van más allá, pues mediante el análisis de millones de imágenes y datos, la empresa también puede identificar los elementos visuales y de marca que tienen mejores resultados brindando recomendaciones estratégicas a los patrocinadores. “Usamos Inteligencia Artificial para identificar qué elementos dentro de una imagen funcionan mejor”, explica el fundador de Crant

En el caso de Tatiana, Álvaro asegura que a través de estas innovaciones puede anticipar a las marcas el impacto de su apoyo publicitario con la piloto, incluso con variantes según cada plataforma o red social. “Les podemos decir: te funciona mejor cuando Tatiana presenta su overall o cuando presenta el casco o sus gafas de cierta forma. Es decir, podemos ofrecer insights detallados a las marcas para que su apoyo publicitario sea más eficaz y de mejores resultados, y esto nos permite comprobar el alto nivel de beneficios de apoyar a una mujer deportista como Tatiana”, detalla Meléndez.

La inclusión de mujeres como la meta final

Más allá de las estrategias de marketing y la necesidad creciente de patrocinadores que tiene Tatiana por los altos costos de su deporte, la colaboración entre Calderón y Crant apunta a un objetivo más ambicioso: impulsar un cambio sistémico en la industria del automovilismo.

Mediante el uso de IA, esperan convencer a las marcas para que respalden la incorporación de las mujeres en todos los niveles, desde el diseño de vehículos hasta la toma de decisiones estratégicas en un deporte donde todavía hay mucha resistencia a su inclusión. “Estamos trabajando en un proyecto para inspirar a más mujeres, no sólo a las pilotos sino también desde el karting, tratando de hacer una academia para formarlas bien, tener datos para poder diseñar los autos para nuestras necesidades y contar con más ingenieras”, comparte Calderón.

Mujeres ingenieras son solo el principio, pues lo que Tatiana imagina es todo un ecosistema femenino para impulsar la equidad. “Trabajar con ingenieros que toda la vida han hecho las cosas de la misma forma y que a veces no entienden que se pueden hacer de una manera distinta, no es fácil. Porque cuando estás luchando por dos décimas de segundo para ganar la carrera, tienes que sentirte confiada en el auto, bien sentada y físicamente cómoda… necesitamos darles todas esas herramientas a las mujeres en sus diferencias con los hombres, y ahí sí, juzguémoslas en la pista, pero hasta ahora nadie le ha dado esa oportunidad a una mujer”, afirma Calderón.

“La mujer está lista para competir en la Fórmula Uno, pero la Fórmula Uno no está preparada para una mujer”, afirma. “Así que, en lugar de tratar de controlar lo que no puedo controlar, voy a ir a donde está abierta la puerta para mí, como en IndyCar, y voy a ganar y a empujar proyectos que inspiren a más mujeres a participar en las carreras, y a que tengamos más ingenieras y autos diseñados según nuestras propias necesidades físicas”, concluye Tatiana.

Calderón, quien comenzó a competir en karts a la edad de 9 años, recuerda cómo el éxito del piloto colombiano Juan Pablo Montoya en la Fórmula Uno encendió su pasión por el deporte. “Todo el país veía sus carreras. Y para mí, ese fue mi ‘amor a primera vista’ con las carreras automovilísticas”, recuerda.

Años después, fue otro compatriota, en este caso la cantante Karol G, quien la inspiró a seguir adelante cuando perdió a su patrocinador principal. “Ella [Karol G] me apoyó cuando más lo necesitaba, porque todavía los patrocinios a nivel mundial en el deporte femenino son muy escasos, y la única forma de dar a conocer esos problemas es poniéndolos en la mesa”, expresó Tatiana en una conferencia de prensa virtual en el 2022.

“Esto se trata de un mensaje de empoderamiento, de una mujer colombiana ayudando a otra colombiana, porque, como en muchos ámbitos, es necesario en el deporte luchar por esa igualdad de oportunidades. Karol G ha roto varias barreras en el género urbano de la música y queremos hacer lo mismo en el automovilismo, que ha sido dominado por los hombres”, expresó en ese diálogo.

Al preguntarle si le preocupan los riesgos que corre, Tatiana responde: “Nunca he tenido miedo a morir en una carrera, tengo más miedo a no poder mostrar mi potencial. Las mujeres tenemos un pensamiento multitasking innato, y eso nos ayuda mucho en cuanto a la capacidad mental que se requiere en este deporte y por eso creo que podemos competir de igual a igual con los hombres”, dice con toda confianza.

La IA como herramienta para romper más techos de cristal

La inteligencia artificial es sin dudas una herramienta que está permeando en todos los campos para generar nuevas y grandes ideas y representa una oportunidad única para las marcas de posicionarse como líderes en la promoción de la equidad y la diversidad, aprovechando, al mismo tiempo, su inversión de la manera más inteligente y eficaz. Meléndez resalta el atractivo comercial de esta asociación: “Hoy es súper fácil, para una marca que decida apostar en una deportista mujer, tener éxito. Porque no hay conocimiento general del tema, no existe esta perspectiva, y al llegar temprano, una marca tiene gran potencial de ser pionera y captar los beneficios de todo ese impacto. Pero para ello tenemos que lograr que vean lo que nosotros estamos viendo en los datos”, comenta.

El impacto potencial de esta alianza va más allá del éxito comercial. Se trata de un movimiento para desafiar las normas establecidas, cuestionar los sesgos arraigados y abrir caminos hacia un futuro más inclusivo y equitativo en el deporte, y de inspirar para que ese cambio avance aún más allá del automovilismo.

Industrias enteras se están redefiniendo a través del uso de la inteligencia artificial no sólo para aumentar productividad, abrir nuevas líneas de análisis y procesamiento de la información, sino también como fuerza impulsora para lograr un cambio social positivo, como el que buscan Calderón y Crant en esta original colaboración.

Alguien dijo alguna vez que en la pista sólo hay corredores y lo más importante de esta colaboración es que combinar el talento humano excepcional con el poder analítico de la IA, está sentando las bases para un futuro en el que las barreras de género sean un recuerdo del pasado y el mérito sea el único criterio que importe. Porque, en definitiva, ¿no es así cómo debería ser en este y en todos los ámbitos?

Juan Manuel Fangio, uno de los corredores más importantes de la historia del Automovilismo en los años 50, decía que “Para ganar lo primero que hay que hacer es llegar”, y Tatiana sigue esa misma línea de pensamiento. “Las mujeres tenemos una forma distinta de percibir dónde queremos ir más rápido en la carrera y cómo llegar a la meta. Tenemos una estrategia de carrera diferente a la de los hombres, no sólo pensamos en ir rápido, sino que queremos llegar, y creo que, si nos dejan explotar esas fortalezas, podemos hacerlo muy bien.”