Poco después de regresar de su primera visita a nivel de líderes a Washington, D.C., el Primer Ministro japonés Fumio Kishida se reunió con Newsweek para una entrevista exclusiva en su oficina de Tokio para discutir las principales conclusiones de su viaje, así como los cambios históricos que está supervisando en las estrategias militares, económicas y diplomáticas de su nación.

Kishida, quien asumió el cargo en octubre de 2021, busca fortalecer la alianza de su país con Estados Unidos y expandir los lazos regionales. Al mismo tiempo, Japón está experimentando su mayor crecimiento militar desde la Segunda Guerra Mundial en medio de conflictos en Europa y Medio Oriente, y tensiones crecientes en Asia-Pacífico. Mientras tanto, Kishida también enfrenta dificultades que aquejan a la economía japonesa.

Durante su entrevista de 40 minutos, ligeramente editada por espacio y claridad, con el Presidente y CEO de Newsweek, Dev Pragad, la Editora Global en Jefe Nancy Cooper y el Subeditor de Política Exterior Tom O’Connor, Kishida habló con franqueza sobre los desafíos que enfrenta su nación en múltiples frentes, pero también expresó confianza en que las nuevas iniciativas tomadas bajo su liderazgo ayudarán a Japón a navegar las incertidumbres crecientes que se avecinan.

Newsweek: Recientemente ha regresado de un viaje a los Estados Unidos, donde buscaba fortalecer la alianza Japón-EE.UU. en sus reuniones con el presidente Joe Biden. ¿Cuáles fueron sus principales conclusiones de la visita y sus logros?

Kishida: Sí, esta vez, como Primer Ministro de Japón, fui a los Estados Unidos para la primera visita de Estado en nueve años. La comunidad internacional se encuentra ahora en un punto de inflexión histórico. En este contexto, una vez más, se destaca la importancia de la relación EE.UU.-Japón y, en tal situación, pude visitar los Estados Unidos. A través de esta visita, confirmamos que, en la incierta situación internacional, Japón y los EE.UU. son socios globales muy importantes en la defensa y fortalecimiento de un orden internacional libre y abierto basado en el estado de derecho.

Creo que confirmamos un vínculo sólido entre Japón y los EE.UU. en las áreas de seguridad, economía y ciencia y tecnología avanzada, incluyendo el espacio. Esa fue una de las conclusiones de esa visita.

Además, también pronuncié un discurso en la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Se me brindó esa oportunidad y, en esa ocasión, expresé mi opinión sobre qué tipo de mundo nosotros, Japón y Estados Unidos, como socios globales, quisiéramos dejar a las próximas generaciones, de cara al futuro, y también para para ese propósito, qué tipo de esfuerzos deben hacer juntos Japón y Estados. Como resultado, el mensaje orientado al futuro que transmití pudo obtener un amplio apoyo, aplausos y opiniones de los miembros del Congreso. Por lo tanto, en mi opinión, éste fue un discurso muy significativo.

Además de eso, durante esta visita a los Estados Unidos, fui a Carolina del Norte. En términos de la relación entre Japón y los Estados Unidos, no es solo a nivel de líderes o de gobierno, sino que, cuando se trata de la economía local, tenemos el apoyo de una base muy amplia de personas. Eso significa que la relación Japón-EE.UU. está respaldada por una variedad de personas de diversos campos. Eso fue lo que verdaderamente sentí de manera tangible. Así que, en general, creo que fue una visita muy significativa y fructífera.

Desde que fue elegido Primer Ministro de Japón en 2021, ha supervisado una vasta gama de reformas, especialmente en las esferas económica y de defensa, así como un papel creciente para Japón en el escenario mundial. ¿Cuáles diría que son sus prioridades de liderazgo y cuáles son algunos de los principales desafíos que está abordando?

Cuando asumí el cargo hace dos años y medio, todavía estábamos luchando contra el COVID-19. Este fue un fenómeno global. Entonces, superar el COVID fue un desafío importante en ese momento. Aproximadamente el año pasado, hemos podido normalizar la situación respecto al COVID-19.

Al mismo tiempo, como mencionó correctamente, las cuestiones económicas son lo que abordé. Las cuestiones diplomáticas y de seguridad también han sido un tema importante para mí. También me he ocupado de las políticas infantiles y de crianza para abordar la tasa de natalidad decreciente del Japón y los problemas demográficos.

Con la agresión de Rusia a Ucrania, la crisis energética a nivel mundial también fue un desafío para Japón. He presentado una política importante para promover ampliamente la política energética de Japón sin excluir ninguna opción, incluida la energía nuclear. Éstas son políticas importantes que he estado llevando a cabo como Primer Ministro.

Ahora, me preguntó cuál es el mayor desafío para mí, y hoy, es la economía, así como las cuestiones diplomáticas y de seguridad.

Durante las últimas tres décadas en Japón, hemos estado luchando con una economía deflacionaria donde los salarios no han aumentado, los precios no han subido y la inversión no ha progresado. Sin embargo, desde que asumí el cargo de primer ministro, durante los últimos dos años y medio he estado promoviendo una nueva forma de capitalismo, creando un círculo virtuoso de crecimiento y distribución que se desencadenaría por aumentos salariales, lo que a su vez aumentaría el consumo y motivaría a las empresas a hacer más inversiones y aumentar los salarios. Y como resultado, por primera vez en 30 años, la economía japonesa está mostrando señales positivas. Por ejemplo, estamos viendo aumentos salariales, así como incrementos significativos en la inversión privada. Y el mercado de valores ha registrado máximos históricos. Estas señales positivas están emergiendo en la economía japonesa. Espero que podamos asegurar esta tendencia, salir completamente de la deflación y llevar a Japón a una nueva etapa de economía orientada al crecimiento.

Al mismo tiempo, tanto en términos de diplomacia como de seguridad, nos encontramos en una situación muy incierta. Por lo tanto, se debe fortalecer la diplomacia a nivel de líderes. Necesitamos tener capacidades de defensa para respaldar esta diplomacia. De modo que incluso en tiempos de incertidumbre, Japón puede cumplir su papel para lograr la estabilidad.

Hablando de esas capacidades defensivas, Japón ha llevado a cabo reformas extensas en este sector. ¿Por qué diría que estas reformas son necesarias para Japón en esta etapa y cuáles son las principales amenazas que cree que estas reformas buscan abordar?

“Creo que nos enfrentamos al entorno de seguridad más desafiante y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En tal circunstancia, tenemos que proteger las vidas y los medios de subsistencia de nuestro pueblo.” Fumio Kishida

Sí, en primer lugar, con respecto al entorno de seguridad de Japón, si miramos a nuestro alrededor, hay un país que está desarrollando capacidades nucleares y de misiles y también un país que está ampliando sus capacidades militares de manera no transparente. Además, en el Mar de China Meridional y Oriental estamos viendo intentos unilaterales de cambiar el status quo por la fuerza. Esa es la situación.

Entonces, en vista de tal situación, creo que nos enfrentamos al entorno de seguridad más desafiante y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En tal circunstancia, tenemos que proteger las vidas y los medios de subsistencia de nuestro pueblo. Desde que asumí el cargo de Primer Ministro, hemos revisado sustancialmente la Estrategia de Seguridad Nacional de Japón.

Ahora bien, en esa estrategia, por supuesto, no cambiaremos las medidas que hemos estado adoptando hasta la fecha como nación amante de la paz.

Sin embargo, en vista de este entorno de seguridad desafiante y grave, en primer lugar, para Japón, tenemos que crear un entorno favorable para ese propósito. Es necesario promover firmemente la diplomacia y la diplomacia a nivel de cumbre. Si bien aclaramos nuestro punto de vista básico, también dejamos claro que, para fortalecer la base de la diplomacia, también debemos fortalecer la capacidad de defensa para proteger a nuestra propia nación. Y con ese propósito, Japón dejó en claro su política de lograr un presupuesto de defensa del 2 por ciento del PIB y sus esfuerzos por poseer capacidades de contraataque y mejorar nuestra ciberseguridad.

Además, fortalecemos la postura de defensa de la región suroeste de Japón. De esta manera, como se aclaró en la estrategia que mencioné anteriormente, estamos tomando iniciativas hacia el fortalecimiento de las capacidades de defensa. Por lo tanto, paso a paso, firmemente, nos gustaría implementar esas medidas.

La situación internacional es cada vez más compleja. Ningún país puede defenderse por sí solo. Por lo tanto, en el caso de Japón, para proteger las vidas y los medios de subsistencia de nuestra nación y nuestro pueblo, quiero asumir y cumplir nuestra propia responsabilidad. Sin embargo, además de eso, con Estados Unidos, nuestro aliado, y países afines, y también con el Sur Global, nos gustaría coordinarnos con todos esos países a través de nuestra política exterior para mejorar las capacidades de disuasión y respuesta en esta región. Se trata de una iniciativa muy importante.

Antes de convertirse en Primer Ministro, usted fue ministro de Asuntos Exteriores y, brevemente, también ministro de Defensa en funciones. ¿Cómo equilibrar las necesidades defensivas y diplomáticas de Japón, particularmente frente a algunos países de la región que pueden dudar en aceptar un papel más importante para Japón en seguridad dada la compleja historia detrás de esto?

Como mencioné anteriormente, la Estrategia de Seguridad Nacional ha sido revisada y, hasta ahora, como nación amante de la paz, nuestra trayectoria no cambiará. Somos un país que enfatiza una política exclusivamente orientada a la defensa y se mantendrán los tres principios no nucleares. No hay cambio en la política fundamental. Eso se ha declarado claramente en nuestra nueva estrategia.

Siguiendo esa estrategia, el entorno internacional favorable para Japón debe lograrse a través de la diplomacia. El principio fundamental más importante en este esfuerzo es lograr un orden internacional libre y abierto basado en el estado de derecho.

No se debe tolerar ningún intento de cambiar el status quo por la fuerza en ningún lugar del mundo. Además, creo que estas normas y leyes internacionales existen para proteger a los países vulnerables. Por lo tanto, destacamos la importancia de mantener el orden siguiendo el régimen internacional en el sudeste asiático y en muchos países, incluidos los llamados del Sur Global.

Estamos recibiendo apoyo de muchas naciones con respecto a nuestra postura. Debemos mantener el orden internacional basado en el estado de derecho. No debemos generar conflicto ni división, sino cooperación en la comunidad internacional. Estos son los mensajes que considero más importantes en los que trabajar, ante todo.

Y para respaldar estas iniciativas es necesario fortalecer las capacidades de defensa, como mencioné anteriormente. Este pensamiento básico del Japón deberá explicarse detalladamente a la comunidad internacional, especialmente a los países del este de Asia. Al ofrecer esa explicación, los países del Sudeste Asiático y otros países, a su vez, brindaron apoyo a la Estrategia de Seguridad Nacional de Japón. Continuaremos buscando ese apoyo para implementar las políticas diplomáticas y de seguridad del Japón. Ese es el equilibrio entre diplomacia y seguridad.

Ahora que Japón está dispuesto a aceptar este papel más importante en materia de seguridad, ¿cree que la región también está preparada para aceptar el nuevo papel de Japón?

Sí, hacemos todo lo posible para lograr la paz y la estabilidad de la región y también un Indo-Pacífico libre y abierto. Dicho esto, debemos evitar aquí cualquier malentendido. Japón no está diciendo que queramos lograr esto mediante destreza militar. Más bien, Japón, como nación amante de la paz, espera lograrlo utilizando la economía y otras medidas de apoyo a la infraestructura y también el poder blando, como la cultura y los deportes. Dije que nuestra trayectoria como nación amante de la paz permanecerá sin cambios. Además de eso, tenemos una constitución pacífica. Entonces, basándonos en esa constitución, y también en las leyes internacionales y nacionales, vamos a llevar a cabo nuestros esfuerzos de diplomacia y seguridad. También es importante explicar esta postura básica a la región, y creo que esta postura se entiende en la región.

Y creo que estamos ganando comprensión y apoyo al respecto, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 fuimos derrotados en la guerra. Desde entonces, hasta la actualidad, como nación amante de la paz, hemos acumulado un historial, hemos obtenido buenos resultados y durante este período, cualquier país del mundo piensa que Japón ha estado haciendo enormes esfuerzos como nación amante de la paz y lo han estado observando y aprecian nuestros esfuerzos en este sentido.

Así pues, como nación amante de la paz, hemos logrado resultados de esta manera. Durante muchos años tenemos que mantener eso, tenemos que construir sobre eso. Eso es importante.

Un desafío de seguridad identificado a menudo por los funcionarios japoneses es el de Corea del Norte, que ha continuado ensayando con sofisticados sistemas de misiles. Recientemente surgieron informes de que usted estaría dispuesto a reunirse con el Líder Supremo Kim Jong Un. ¿Es esta una posibilidad? ¿Y cuál cree que es la mejor manera de manejar a Corea del Norte si las sanciones no parecen estar funcionando?

En cuanto a Corea del Norte, su desarrollo nuclear y de misiles es una amenaza no solo para Japón, sino también para la paz y la seguridad de la comunidad internacional. Creo que las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU que estipulan la desnuclearización de Corea del Norte deben implementarse completamente.

En este sentido, lamentamos mucho que el 28 de marzo el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el régimen de implementación de sanciones contra Corea del Norte fuera presentado pero rechazado debido a el veto de Rusia.

Por parte de Japón, consideraremos nuevas medidas para la plena implementación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, trabajando más estrechamente que nunca con Estados Unidos, Corea del Sur y otros países de ideas afines.

“Nos gustaría seguir explorando caminos para el diálogo con Corea del Norte… mientras nos comunicamos con los países interesados incluida Corea del Sur”. Fumio Kishida

En la última reunión con el presidente Biden, también discutimos la situación en Corea del Norte, incluido su desarrollo nuclear y de misiles. En ese momento, acordamos trabajar juntos más estrechamente en la situación actual de grave preocupación, y también tuvimos un franco intercambio de opiniones, basado en nuestro entendimiento común de que el camino hacia el diálogo con Corea del Norte está abierto. También acordamos continuar trabajando más estrechamente entre Japón y Estados Unidos, y Japón, Estados Unidos y Corea del Sur para abordar la situación en estrecha cooperación. Hemos aceptado esta dirección.

El establecimiento de relaciones productivas entre Japón y Corea del Norte redunda en interés tanto de Japón como de Corea del Norte y contribuirá en gran medida a la paz y la estabilidad regionales. Por lo tanto, bajo mi dirección, para resolver las cuestiones pendientes que preocupan a Corea del Norte, se promoverán consultas de alto nivel bajo mi supervisión directa con miras a celebrar una reunión cumbre en el futuro. Espero avanzar en estas consultas.

Para clarificar, ¿estaría dispuesto a reunirse con Kim Jong Un?

Bueno, ahora estamos llevando a cabo varias consultas entre bastidores, pero lamentablemente no puedo dar detalles sobre el progreso hasta ahora en este momento. Pero continuaremos haciendo esfuerzos para permitir la celebración de una reunión cumbre para resolver las cuestiones pendientes de preocupación con Corea del Norte. En este sentido, intercambié opiniones con el Presidente Biden, basándonos en el entendimiento común entre Japón y Estados Unidos de que el camino al diálogo con Corea del Norte está abierto. Nos gustaría seguir explorando vías de diálogo con Corea del Norte, como acabo de mencionar, mientras nos comunicamos con los países interesados, incluida Corea del Sur.

China ha sido identificada durante mucho tiempo como una de las principales preocupaciones de seguridad nacional para Japón, en parte debido a las disputas territoriales existentes y al rápido ascenso militar de la República Popular. ¿Ha aumentado esta preocupación relacionada con China, diría usted, desde que asumió el cargo y en qué áreas cree que Japón debe estar particularmente atento?

En primer lugar, en el Mar Oriental de China se están intensificando los intentos unilaterales de cambiar el status quo. Y esto es algo que nos preocupa gravemente. Japón afirmará ante China lo que es necesario afirmar y responderá con calma y resolución a la situación con la determinación de defender resueltamente el territorio de Japón, así como sus aguas territoriales y su espacio aéreo.

Ahora, si bien Japón y China comparten diversas posibilidades, también tenemos muchos desafíos y preocupaciones. China es nuestro país vecino. Entonces, esta es la situación que enfrentamos con este país vecino. Haremos valer lo que sea necesario hacer valer, pero también valoraremos los diálogos. Y dondequiera que podamos cooperar para enfrentar desafíos comunes, cooperaremos. De esta manera, se debe lograr una relación constructiva y estable a través del esfuerzo mutuo.

Creo que tanto Japón como China son países que tienen una gran responsabilidad por la paz y la prosperidad de la región y de la comunidad internacional. Mi política constante es hacer que nuestra relación bilateral sea constructiva y sostenible. Continuaremos buscando de manera integral una “relación mutuamente beneficiosa” y creo que debemos entablar una comunicación significativa con China para lograr el tipo de relación que acabo de describir.

Hemos visto algunos momentos tensos en las relaciones entre Estados Unidos y China desde que usted asumió el cargo, particularmente en lo que se refiere a la cuestión de Taiwán. Los funcionarios japoneses han estado hablando más sobre el papel potencial de Japón en caso de una contingencia en Taiwán. ¿Ha tomado una decisión sobre cuál podría ser el papel de Japón en caso de un conflicto real sobre Taiwán en la región?

En cuanto a Taiwán, ahora me abstengo de responder a la hipotética pregunta de una contingencia de Taiwán. Pero sí diré que la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán son importantes no solo para la seguridad de Japón, sino también para la estabilidad de la comunidad internacional.

La posición constante del Japón ha sido y sigue siendo que esperamos que los problemas que rodean a Taiwán se resuelvan pacíficamente a través del diálogo. Durante mi reciente visita a los Estados Unidos, recalqué con el Presidente Biden la importancia de la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán, y confirmamos que alentaríamos una resolución pacífica de las cuestiones a través del Estrecho.

En este sentido, es importante transmitir este punto directamente a China. Acabamos de celebrar por primera vez una reunión cumbre entre Estados Unidos, Filipinas y Japón. Es importante transmitir claramente la posición que acabo de mencionar, en cooperación con Filipinas y otros países de ideas afines.

Por parte de Japón, seguiremos de cerca la evolución de las relaciones a través del Estrecho y realizaremos esfuerzos diplomáticos. Esta es la postura básica de Japón.

La reciente recesión de la economía japonesa colocó a Japón por debajo de Alemania y fuera de los tres primeros lugares por primera vez desde la década de 1960. ¿Es este un problema a corto plazo? ¿Y cómo se abordan las tendencias demográficas que están arrastrando a la economía?

Sí, como usted señaló, en términos de dólares, en 2023, el PIB nominal de Alemania superó al de Japón. Si eso es a corto o largo plazo, esa es la cuestión. La fluctuación de los tipos de cambio y también el aumento de los precios en Alemania es más rápido que en Japón, creo que estas tendencias recientes son las principales razones de la situación que usted ha descrito.

Sin embargo, a largo plazo, como dije antes, Japón ha estado en el “tipo de economía de reducción de costos” que ha recortado la inversión y los salarios durante los últimos 30 años. Ha estado en una economía “orientada a la contracción”, por lo que el estancamiento ha persistido de esta manera.

Sin embargo, finalmente, estamos viendo algunas señales brillantes y, a medida que se observan puntos brillantes en la economía japonesa, si se mantiene ese círculo virtuoso de la economía, hacia el próximo año la economía japonesa recuperará nuevamente poder y vitalidad. Creo que eso es posible.

Dicho esto, por otro lado, en Japón la tasa de natalidad en descenso y el envejecimiento de la población están avanzando. La disminución de la población es algo que tenemos que abordar y es un asunto importante si se considera el impacto a largo plazo en la economía. También es importante crear un entorno que permita a las generaciones más jóvenes que desean tener hijos tenerlos y criarlos mediante la implementación continua de políticas infantiles y de crianza.

Al mismo tiempo, será importante ver si podemos crear un país que pueda adaptarse a una población en declive mediante la promoción de la digitalización y otras medidas de eficiencia que le permitan hacer frente a una población en descenso y agilizar la sociedad japonesa, especialmente sus organizaciones administrativas y financieras.

Entonces, si la economía japonesa se reactiva y puede responder a la disminución de la población, entonces, en el futuro, la economía japonesa podrá avanzar de manera sólida. Eso es lo que quiero lograr y ese es el tipo de política que he estado implementando.

“Todavía hay algunos en la sociedad japonesa que se resisten a la idea de una inmigración continua e indefinida de mano de obra procedente del extranjero. Por lo tanto, estamos considerando una forma de invitar a ciudadanos extranjeros… mediante el establecimiento de un conjunto de reglas, aunque no un concepto de inmigración completo”. Fumio Kishida

¿Estaría interesado en fomentar la inmigración para revertir la disminución de la población?

En primer lugar, Japón está respondiendo a la disminución de su población a través de las políticas infantiles y de crianza que mencioné anteriormente, así como a través de la digitalización y otras medidas. Y al mismo tiempo, es muy importante crear un sistema en el que las personas mayores motivadas y enérgicas y, sobre todo, las mujeres puedan desempeñar un papel activo en la sociedad y la economía de Japón mediante reformas en los estilos de trabajo y otras medidas.

Pero una vez hecho esto, todavía hay escasez de mano de obra y de trabajadores, y debemos considerar invitar a trabajadores altamente capacitados de fuera de Japón a participar activamente en la sociedad y la economía japonesas. En la actual sesión de la Dieta (legislatura nacional), estamos discutiendo la enmienda de la ley para crear un nuevo sistema que motive a los extranjeros a trabajar en Japón. Lo que nos gustaría permitir es que se invite a trabajadores altamente capacitados y motivados a Japón para brindar apoyo a la sociedad japonesa.

Pero hay puntos de vista diferentes y diversos en términos de inmigración en la sociedad japonesa. Todavía hay algunos en la sociedad japonesa que se resisten a la idea de una inmigración continua e indefinida de mano de obra procedente del extranjero. Por lo tanto, estamos considerando una manera de invitar a ciudadanos extranjeros a venir a Japón en la forma que acabo de describir, mediante el establecimiento de un conjunto de reglas, aunque no un concepto de inmigración completo”.

¿Cómo ayuda a los fabricantes japoneses a mantener su ventaja frente a la competencia global, especialmente de las marcas coreanas y chinas? ¿Se está adoptando la automatización con suficiente rapidez en Japón o los fabricantes de automóviles japoneses han tardado demasiado en invertir en vehículos eléctricos?

Nuestro país compite no solo con China y Corea del Sur, sino también con empresas de todo el mundo, incluidos los países desarrollados. Ahora, mi política económica es utilizar los desafíos sociales, incluido el cambio climático y la disminución de la población, como motor del crecimiento económico a largo plazo. Es decir, el sector público y el sector privado trabajando juntos para resolver estos desafíos sociales y convertirlos en un motor de crecimiento. Desde esa perspectiva, estamos invirtiendo en lo que llamamos GX (transformación verde) y DX (transformación digital), con especial énfasis en estas áreas.

Con respecto a GX, brindaremos a la inversión un apoyo audaz inicial en la escala de 20 billones de yenes [129 mil millones de dólares] y esperamos lograr una inversión de GX de más de 150 billones de yenes [964 mil millones de dólares] durante los próximos 10 años a través de iniciativas público-privadas.

En el ámbito de DX, por ejemplo, en el sector de los semiconductores, reservamos alrededor de 2 billones de yenes [13.000 millones de dólares] de apoyo. En la reciente cumbre Japón-Estados Unidos, acordamos fortalecer la cooperación en el área de incrementar la resiliencia de las cadenas de suministro y trabajar juntos desde la perspectiva de la seguridad económica.

Ahora que la población está disminuyendo, es muy importante aumentar la productividad. En Japón, elaboramos un paquete de promoción de inversiones nacionales para brindar apoyo intensivo a inversiones a gran escala en áreas estratégicas y apoyar a las PYME (pequeñas y medianas empresas) en inversiones que ahorren mano de obra.

Como usted señaló, con respecto a los vehículos eléctricos, estamos viendo una rápida transición hacia los vehículos eléctricos y los fabricantes japoneses están respondiendo a la situación con un sentido de urgencia. Anteriormente mencioné que visité Carolina del Norte durante mi visita a los Estados Unidos. En Carolina del Norte, se está construyendo una enorme fábrica para producir baterías para los vehículos eléctricos de Toyota. De este modo, los fabricantes japoneses están realizando inversiones estratégicas también en el ámbito de los vehículos eléctricos.

Avanzando hacia la realización de la neutralidad de carbono en 2050, manteniendo al mismo tiempo “una variedad de opciones” como nuestra estrategia básica, nos gustaría seguir manteniendo y fortaleciendo la competitividad de las empresas japonesas brindando apoyo integral para los subsidios a la compra de vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura de recarga, fortaleciendo la base de fabricación nacional de baterías de almacenamiento y asegurando recursos upstream, para “ganar también en vehículos eléctricos”.

Los precios están subiendo de nuevo. El Banco de Japón está elevando los costos de endeudamiento por primera vez en 17 años y el Nikkei 225 finalmente alcanzó su máximo de 1989. Usted considera que Japón tiene una oportunidad histórica de salir de la deflación. ¿Qué debe suceder para que su país aproveche esta oportunidad? ¿Y cuáles son los riesgos que preocupan a su administración si no tiene éxito?

Los aumentos de precios son ahora un problema muy importante en nuestro país. Creemos firmemente que es más importante incrementar los salarios que los aumentos de precios. Es por eso que el gobierno está movilizando todas las políticas posibles para aumentar los salarios, reducir los impuestos a la renta y a los habitantes en junio y [el lanzamiento de] de un nuevo sistema de exención de impuestos para inversiones individuales llamado NISA (Cuenta de Ahorros Individual Nippon) en enero de este año. El sistema NISA se ha lanzado para redirigir los activos financieros de los hogares, que se dice que ascienden a 2.200 billones de yenes [14 billones de dólares], hacia inversiones corporativas.

Al aumentar el valor para las empresas, los beneficios pueden regresar a los hogares, lo que ayudará a crear un círculo virtuoso que conducirá nuevamente al consumo y la inversión. Creo que, en primer lugar, es importante lograr un ingreso disponible que supere los precios movilizando todas estas políticas.

Aunque la política monetaria en sí la decide obviamente el BOJ [Banco de Japón], esperamos que el BOJ aplique la política monetaria teniendo en cuenta las diversas políticas del gobierno, a través de una buena comunicación entre el gobierno y el BOJ. Es importante que de esta manera se pueda establecer un círculo virtuoso en la economía japonesa hacia el próximo año.

Los altos precios son un problema importante hoy en día y existen incertidumbres como la debilidad del yen o la situación en Medio Oriente. Por eso es difícil ser optimista. Sin embargo, creo que es importante implementar políticas para aumentar firmemente el ingreso disponible, incluidos los aumentos salariales que acabo de mencionar, minimizando al mismo tiempo el impacto de los aumentos de precios tanto como sea posible, a fin de proteger las vidas de las personas y el futuro de la economía japonesa.