El asesinato de Cristian Vázquez, asesor de campaña de Darío Benítez, alcalde de Tecate que busca reelegirse con el Partido Encuentro Solidario (PES), no puede catalogarse hasta este momento como un hecho que esté relacionado con la política y el momento electoral.

Para la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), María Elena Andrade Ramírez, existen muchas pruebas por recabar por lo que es complicado señalar con certeza el motivo del crimen que tuvo lugar el pasado lunes en la Unidad Deportiva Eufrasio Santana en Tecate, esto antes del mediodía cuando el joven de 26 años realizaba ejercicio.

“No tenemos ningún dato objetivo para tenerlo considerado como un tema político hasta el momento; primero, antes que nada, estamos trabajando todo el entorno personal del fallecido, él no se encontraba como servidor público, no tenía un nombramiento como servidor público, él se encontraba como civil, por eso no podemos establecer hasta este momento que haya sido por esos fines”, indicó la fiscal del Estado.

La investigación se encuentra en un estado preliminar, añadió esta última, siendo el aseguramiento de casquillos de armas largas y cortas, la realización de entrevistas, algunas de las acciones realizadas.

Tras suscitarse el homicidio de Vázquez, Darío Benítez escribió en sus redes sociales que se negaba a aceptar la muerte de su amigo, compadre, indicando que el trabajo de Cristian no finaliza con su crimen.

El presidente municipal de Tecate y actual candidato del PES fue aún más allá al dejar abierta la posibilidad que su contrincante, el aspirante de Morena Román Cota, pueda tener relación con el hecho violento.

“Quiero creer de corazón Roman Cota (sic), que no fuiste capaz de apretar el gatillo para ganar a toda costa, porque sabes que Cristian Vázquez era el artífice de nuestra comunicación, quiero creer que no vas a cargar en tu conciencia esta muerte, o que la gente corrupta de la que te rodeas no fue capaz de hacer esta injusticia”, se lee en la publicación.

El señalado dijo a través de un comunicado que lucrar públicamente con un acto de violencia es ruin y muy bajo, además, presentó una denuncia por las amenazas recibidas por parte de Benítez.

Fue el mismo lunes cuando tuvo lugar el crimen cuando el aspirante de Morena a la alcaldía de Tecate acudió a la Fiscalía General del Estado de Baja California.

“Dice que lo ha amenazado y que le ha enviado mensajes inclusive de texto, los cuales presentó, donde lo insulta y le hace comentarios ofensivos, en eso consiste sustancialmente la denuncia, las cuales también recibimos y vamos a seguir integrando hasta sus últimas consecuencias”, externó la fiscal de Baja California.

Hasta el momento, no se ha llamado a declarar al alcalde de Tecate, pero se espera que se inicie en próximos días a citar a personas a la FGEBC.

Cristian Vázquez antes de ser asesor de campaña del candidato del PES a la reelección de Tecate, fue regidor de Ensenada del 2016 al 2019 y en la pasada administración municipal fue encargado de relaciones públicas. N

