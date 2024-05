Elena Poniatowska, Juan Ramón de la Fuente, Lorenzo Meyer, David Kershenobich y hasta la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller son algunos de los 900 académicos, científicos y artistas, entre otros, en demostrar su apoyo a la candidata presidencial de México, Claudia Sheinbaum, de la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En tanto, 300 intelectuales convocados por Consuelo Sáizar y los grupos Nexos y Letras Libres llamaron abiertamente a votar por Xóchitl Gálvez, candidata por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Agradezco su apoyo a los más de 900 artistas, intelectuales, académicos, científicos, humanistas, entre ellos, premios nacionales, eméritos. Les invito a construir juntas y juntos un México libre, justo y democrático”, compartió Sheinbaum en X (antes Twitter), acompañado del documento y una fotografía.

Congregados en el centro cultural Estación Indianilla de la Ciudad de México (CDMX), cientos de firmantes mostraron su adhesión a Sheinbaum, además de posar para la foto y escuchar una pieza del flautista Horacio Franco. El músico mexicano afirmó que el grupo a favor de la también exjefa de gobierno “no está a favor de una cultura de élites”, y está convencido de que un gobierno de izquierda es la solución para que el país siga avanzando.

“Somos un grupo inclusivo, plural, multidisciplinario, que valoramos el saber académico y la creatividad en sus múltiples expresiones y que compartimos el compromiso ineludible con los principios humanistas de nuestro proyecto de gobierno”, comentó por su parte el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente.

Agradezco su apoyo a l@s más de 900 artistas, intelectuales, académic@s, científic@s, humanistas, entre ell@s premios nacionales, emérit@s. Les invito a construir juntas y juntos un México libre, justo y democrático, a consolidar y avanzar con la Transformación, a seguir…
— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 24, 2024

LOS ACADÉMICOS DE SHEINBAUM Y EL APOYO A GÁLVEZ

Este documento es dado a conocer cuatro días después del manifiesto firmado por 300 intelectuales a favor de Gálvez. El escrito, disponible en Letras Libres, incluye a personajes como Adolfo Cantú Elizarrás, Eduardo Matos Moctezuma, José Narro Robles y Xavier Velasco.

“Los que firmamos este manifiesto tenemos diferentes puntos de vista políticos e ideológicos. Hemos decidido manifestarnos públicamente debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia”, refiere el primer párrafo.

Aunque en un inicio la actriz Ofelia Medina integraba la lista de las figuras que respaldan a Xóchitl Gálvez, después aclaró que, por error del responsable de la publicación, se incluyó indebidamente su nombre en este listado de intelectuales.

“Lamento el error del responsable de la publicación del ‘Manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez’, de haber incluido mi nombre entre los firmantes de dicho manifiesto, el cual no suscribo”, dijo en X, cuya publicación suma más de 596,000 reproducciones al momento. Aunque más adelante dejó en claro que está equivocación no se traducía en “estar con Claudia Sheinbaum”, pues no milita en ningún partido.

MÁYNEZ EVALÚA SI SIGUE CON SUS ACTIVIDADES PROSELITISTAS

En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que apenas estuvo en riesgo tras el colapso de un escenario durante un mitin en el que participaba, adelantó que su equipo evalúa la continuación de sus actividades proselitistas rumbo a los comicios del 2 de junio.

“Lo vamos a tener que evaluar de acuerdo a la evolución de las personas, de los hechos, pero lo vamos a estar evaluando día a día y hora a hora. Vamos a tratar de tomar lo que sea más sensato”, apuntó.

Antes de su encuentro con estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en la CDMX, Máynez informó que dos víctimas de la caída del templete continúan graves y que este viernes serán intervenidas quirúrgicamente. N