Un menor de 12 años, Dante Emiliano, murió tras recibir varios impactos de bala en Paraíso, Tabasco. El primer anuncio fue que falleció luego de defender a su madre de un posible secuestro por el crimen organizado. Sin embargo, durante la noche del miércoles la Fiscalía General de Tabasco descartó esa versión.

“Dado los avances alcanzados, se puede descartar la versión difundida sobre un posible intento de secuestro a la madre de la víctima, y que ese hubiera sido el motivo por el que se registró la agresión. La FGE continuará realizando el trabajo que le corresponde con profesionalismo y cuidando todas las etapas del proceso con el fin de obtener resultados lo antes posible”, informó la Fiscalía de Tabasco en un comunicado.

Hasta ahora, según la institución, hay información recabada a través de videos y testimonios con los que se puede avanzar en las investigaciones. Además, se han obtenido otros indicios importantes que, de igual manera, están bajo análisis para integrarlos a la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio.

“¡No me quiero morir, no me quiero morir!”, se escucha decir a Emiliano en un video publicado en redes sociales, en donde se observa al menor doblarse de dolor en el piso, mientras es auxiliado por vecinos y testigos. La muerte del menor fue confirmada por Carlos Castillejos, vocero del gobierno de Tabasco.

Dante Emiliano fue atacado el pasado 21 de mayo, en la calle y a plena luz del día. De acuerdo con el medio Reforma, el adolescente estaba en casa de su abuela, ubicada en la calle 8 de Octubre y 5 de Mayo. Por la tarde salió del domicilio y un testigo entrevistado por el medio narró que a Dante lo intentaron secuestrar, por lo que al resistirse, la otra persona le disparó.

AMLO LAMENTA EL CASO DE EMILIANO EN SU TIERRA NATAL, TABASCO

El menor de edad fue asistido por la Policía Municipal y posteriormente los paramédicos lo llevaron al hospital donde perdió la vida. Hasta el momento no hay detenidos. El próximo sábado se convoca a una marcha en el Parque Central del municipio de Paraíso para exigir justicia y seguridad.

En tanto, durante su conferencia matutina de este jueves 23 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Emiliano en Tabasco y acusó que, por la jornada electoral, “los corruptos magnifican los hechos de violencia para perjudicarlo”.

“Muy lamentable lo que sucedió en mi tierra, en Paraíso, con este niño (…) Se están haciendo las investigaciones, ya se tienen avances para detener a los responsables (…) Es algo que se presentó lamentablemente, y —aunque se enojen— como estamos en temporada electoral y todo lo que sea para perjudicarme a mí, además de que es mi estado, pues los corruptos están muy enojados y magnifican mucho todo lo relacionado con violencia. Antes callaban como momias y ahora gritan como pregoneros”, dijo.

De enero a junio de 2023, se registraron 15,082 homicidios en México. La tasa fue de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. El principal medio usado para cometer homicidios fue la agresión con disparo de armas de fuego, con 71.3 por ciento. Siguieron el uso de arma blanca, con 9.1 por ciento y ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.7 por ciento. N