MEXICALI, B. C. 23 DE MAYO DE 2024. – En los trabajos de la 5ª Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), se aprobó el acuerdo en el cual se determina la cancelación del registro de la planilla de munícipes al Ayuntamiento de San Felipe del Partido Fuerza por México Baja California (FXMBC).

Lo anterior, derivado que dicha planilla quedó conformada por seis de las 14 candidaturas que deben integrarlas, resaltando que se encuentra acéfala en virtud de la renuncia de la fórmula a la Presidencia Municipal.

Cabe señalar que la Presidencia Municipal de un ayuntamiento se elige, de manera ordinaria, a través del voto popular por el principio de mayoría relativa, de ahí que, en el supuesto de no existir una postulación en dicho cargo, generaría incertidumbre sobre la persona que ocuparía esa vacante, ya que no sería posible su ocupación mediante un principio diverso como lo es la representación proporcional, toda vez que la fuerza política postulante pierde el derecho a la asignación de munícipes vía representación proporcional, al no contar con la planilla completa, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley Electoral.

Por ello y a efecto de salvaguardar el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto libre e informado, así como garantizar el principio de certeza, al ser inviable el registro de una planilla en la que no existe una postulación en la Presidencia Municipal, lo conducente para el Consejo General fue proceder a la cancelación de la planilla de munícipes al Ayuntamiento de San Felipe de FXMBC.

Derivado de esta cancelación y toda vez que las boletas electorales, al momento de la emisión del acuerdo, están impresas y en cada uno de los citados órganos operativos, no es factible la modificación de las mismas a fin de suprimir la planilla mencionada, por lo que la boleta de la elección de munícipes al Ayuntamiento de San Felipe tienen un espacio que debe considerarse en blanco, toda vez que, de conformidad con los efectos jurídicos derivados de la cancelación de la planilla en cuestión, debe considerarse que la misma ya no está reflejada en la boleta electoral y el espacio correspondiente no tiene efectos de votación.

Durante la sesión, la Comisión de Proceso Electorales del IEEBC presentó un informe respecto al avance del mes de mayo, reportando un total de 10 actividades cumplidas y dos con retraso en el cumplimiento lo que representa un avance dentro del mes de marzo del 83% y 17% respectivamente, en cuanto al cumplimiento de actividades.

Asimismo, la Comisión Especial de Vinculación con los Consejos Distritales y la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del Sistema “Candidatas y Candidatos: Conóceles”, encabezadas por las consejeras electorales Guadalupe Flores Meza y Vera Juárez Figueroa, respectivamente, dieron cuenta de las actividades realizadas.

Por su parte, el Consejero Presidente presentó el informe relativo a las actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva del IEEBC durante el pasado mes de abril, mientras que el secretario ejecutivo del organismo, Raúl Guzmán Gómez, dio cuenta de las actividades ejecutadas en materia de seguridad para el proceso electoral, el estado que guardan las quejas y denuncias presentadas ante esta autoridad y en materia de encuestas y sondeos de opinión.

También se dio a conocer el informe respecto a la promoción de la Jornada Electoral del próximo 2 de junio, presentado por la Coordinación de Comunicación Social del IEEBC. N



Newsweek en español te recomienda: