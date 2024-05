Tijuana B.C. 22 de mayo de 2024., De no resolverse en las próximas horas el desabasto de gasolina por el bloqueo de la planta de Pemex por parte de residentes del Maclovio Rojas en Playas de Rosarito, todos los sectores productivos se verían seriamente afectados, manifestó el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís.

“Este es un fin de semana largo por la festividad de Memorial Day, y si hay escasez de combustible esto podría ser un inhibidor de la llegada de miles de turistas si la situación no se resuelve hoy o mañana”, señaló.

Mencionó que es urgente que hoy mismo el gobierno federal haga lo necesario para que el bloqueo termine y la situación no escale al grado de incluso poder afectar las operaciones en el aeropuerto.

Vega Solís, destacó que el impacto del bloqueo de la planta de Pemex abarcaría de hecho a todos los sectores como el de la industria de la manufactura y el sector salud.

Aunque no se tiene una cifra exacta, dijo que las pérdidas de un desabasto de combustible son millonarias porque implocan el costo de no vender, de vender caro y de no poder mover las mercancías.

El presidente de Coparmex Tijuana, expresó que llama la atención que a dos semanas de las elecciones del 2 de junio se presente esta situación que trae serias repercusiones a la movilidad. N

