Los cinco sentidos son las habilidades fisiológicas que permiten a los humanos percibir y reaccionar a su entorno, pero ¿puedes imaginar lo que sería perder cada uno de ellos con el paso de los días? Esto es lo que le sucede a Santiago Mendoza, un fotoperiodista de nota roja. Después de cubrir la escena de un crimen desarrolla una extraña enfermedad que primero le quita el olfato, luego el sentido del gusto, tacto, y así sucesivamente… Luis Javier Henaine llega con una tercera y nueva entrega: Desaparecer por completo.

La cinta se entrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en salas comerciales de México. Ahora, este thriller de horror está disponible en Netflix. Durante 1 hora y 40 minutos, Santiago (interpretado por Harold Torres) nos presenta a un fotógrafo cuya profesión lo ha vuelto insensible e incapaz de mostrar afecto. Aunque las escenas violentas ya no le afectan, un caso particular lo sumerge en una desesperada búsqueda de una cura antes de desvanecerse por completo.

“El proyecto se origina en 2004. Ricardo Aguado-Fentanes, quien es el guionista original, lo empezó a desarrollar desde entonces. Tenía una amiga que vivía cerca de Catemaco (Veracruz) y le contó varias historias de brujería, así como sus efectos. Pasaron años para que me involucrara en la película, hasta 2017; Ricardo me envió el guion después de ver mi ópera prima ‘Tiempos felices’ (2014)”, comenta el director Luis Javier Henaine en entrevista con Newsweek en Español.

DESDE NIÑO TUVO UN GUSTO PARTICULAR POR EL CINE DE TERROR

Antes de adentrarse en el cine de terror, Henaine realizó dos largometrajes de comedia: Tiempos felices y Solteras (2019), que se ubicaron dentro de las películas más taquilleras en su año de estreno. En palabras del también productor mexicano egresado de la Universidad Iberoamericana, este salto de género no resultó difícil; seguidor de cineastas como Sam Raimi y John Carpenter, admite que desde niño tuvo un gusto culposo por lo paranormal.

“Incluso en Tiempos felices hay dos escenas que recreo en homenaje a dos películas de terror: Halloween y La masacre de Texas. Ricardo se encargó de toda la investigación, tanto de la nota roja y brujería. Tuvo dos referentes, uno fue Angel Heart. Cuando me involucro en el proyecto y leo el guion siempre lo consideré un thriller sobrenatural con elementos de horror; mi referencia principal fue Seven, del director David Fincher, después Blow Up y El bebé de Rosemary”, enumera.

EL HOMENAJE A ENRIQUE METINIDES EN “DESAPARECER POR COMPLETO”

Sin embargo, no solo el terror es visible en Desaparecer por completo. De igual manera, Henaine reconoce la labor del destacado fotógrafo mexicano Enrique Metinides, famoso por su trabajo en la nota roja y su capacidad para contar historias mediante sus imágenes. Incluso su talento fue exhibido en numerosas galerías y museos alrededor del mundo. En esa vía, algunas fotos que Luis Javier rehace en forma de tributo es la de Adela Legarreta Rivas, a quien Metinides capturó después de haber sido atropellada en la avenida Chapultepec de la Ciudad de México (CDMX); así como la de una joven sentada junto a su novio, quien murió apuñalado por ladrones en la capital mexicana.

—Harold Torres realiza una actuación extraordinaria, encarnando un ambicioso e insensible fotógrafo hasta perder la cordura por la falta de sentidos, ¿cómo fue parte de este largometraje? — preguntamos.

—Lo conocimos a través de un proceso de casting con nuestro director, Alejandro Reza. Nos presentó varias opciones y entre ellos estaba él. Fue en la pandemia mediante videollamada (zoom), aunque ahí no estás viendo su corporalidad, nos gustó su actuación.

“Conforme fuimos avanzando vi la serie Zero Zero Zero, en donde Harold interpreta a Manuel Quinteras, y me convenció”, agrega.

“CASADOS”, PRÓXIMA ENTREGA DE LUIS HAVIER HENAINE

Una dupla que sorprende al público es el ejercicio de sonido e imagen. El primero porque de manera paralela a la pérdida de oído de Santiago, la cinta va distorsionando el audio con efectos especiales. Hay grandes referencias de deformaciones de sonido en el cine, como Sound of Metal. Además, la película necesitaba cerrar con la vista, el último sentido que pierde el personaje, “lo hicimos con esta corrección de color que se va oscureciendo, se va apretando el cuadro, logrando esta imagen borrosa”, añade Henaine.

Luis Javier Henaine no descarta desarrollar otra obra de terror, pero ahora tiene en cartera dos entregas diferentes a Desaparecer por completo: una comedia y un dramedy, una narrativa que incluye tanto situaciones serias y emocionales propias del drama como momentos humorísticos y ligeros característicos de la comedia.

“Estamos en proceso de financiarlo [comedia], pero el título es ‘Casados’”, adelanta el cofundador de Moonlight Pictures, productora enfocada en el desarrollo de proyectos cinematográficos. N