Paul McCartney, exmiembro de los Beatles, se convirtió en el primer músico británico multimillonario al amasar una fortuna de 1,000 millones de libras, según la clasificación anual de los más ricos del Reino Unido, publicado este viernes 17 de mayo por el Sunday Times.

Según esta clasificación, de las 350 personas más ricas del país, Paul McCartney, que cumple 82 años en junio, contaría con una fortuna de 1,000 millones de libras (1,267 millones de dólares), lo que le permitió ascender al puesto 165 de esa lista, recogiendo los frutos de sus múltiples conciertos y sus derechos de autor.

El octogenario artista recibió este año una pequeña ayuda de la cantante estadounidense Beyoncé, que versionó la canción “Blackbird” de los Beatles en su último álbum. En total, según la Rich List del Sunday Times, Reino Unido cuenta con 165 personas con una fortuna superior o igual a los 1,000 millones de libras, seis menos que en 2023.

Mientras Paul McCartney se convierte el multimillonario reconocido en una clasificación, Let it Be, el documental sobre los Beatles estrenado poco después de la separación, en 1970, volvió a las pantallas este 8 de mayo, en una versión remasterizada.

A partir del negativo original de 16 mm, la plataforma Disney+ ha logrado realizar esta nueva versión del documental, lanzada este miércoles, con el sonido remasterizado, utilizando la última tecnología de mezclas.

Filmada en enero de 1969, la película del director Michael Lindsay-Hogg contenía momentos de las tensiones y acritud entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr que eventualmente los llevaron a disolverse.

PAUL MCCARTNEY Y LOS OTROS MULTIMILLONARIOS

El ránking de residentes en el Reino Unido con un patrimonio superior a los 1,000 millones de libras contaba en 2022 con 177 fortunas, también doce más que en 2024, lo que condujo al periódico a destacar que “parece que (…) los ricos del mundo están empezando a salir” del país.

Entre las razones aducidas por el diario para este exilio, se encuentra el nivel de impuestos que ha aumentado en los últimos años y la pérdida de poder de la Bolsa de Londres, que atrae menos capitales. En lo más alto del ránking sigue estando la familia del multimillonario indio Gopi Hinduja, propietaria de un conglomerado financiero, energético y tecnológico, con una fortuna estimada en 37,000 millones de libras (46.893 millones de dólares).

Detrás de Hinduja, se encuentra el británico-estadounidense, nacido en Ucrania, Leonard Blavatnik, con 29,200 millones de libras (37,007 millones de dólares), que controla el grupo Warner Music y la plataforma musical Deezer.

EL REY CARLOS III APARECE EN EL PUESTO 258

El primer ministro y exbanquero Rishi Sunak, y su esposa Akshata Murty, heredera del fundador del gigante tecnológico indio Infosys, ocupan el puesto 245 de la lista, con una fortuna de 651 millones de libras (825 millones de dólares).

El rey Carlos III aparece en el puesto 258, con una riqueza de 610 millones de libras (773 millones de dólares), aunque el Sunday Times precisa que ha hecho una valoración cautelosa de la fortuna del soberano, excluyendo los bienes que posee como monarca, como el ducado de Lancaster o el patrimonio de la corona.

