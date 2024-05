El centro de rehabilitación, “El Poder de Dios”, es una casa ubicada en la calle Casiopea de la Sanchez Taboada, que desde hace más de 20 años, se dedica a cuidar de los más desprotegidos.

Desde hace 10 años se han visto afectados por constantes deslaves provocados por filtraciones de agua en la tierra, que han causado muchos daños en la estructura de la casa, volviéndola casi inhabitable.

El encargado de la casa , José Ricardo Torres, mencionó que él también llegó a la casa a rehabilitarse de las adicciones y como agradecimiento, decidió servir a los más desprotegidos.

“Ayudar al prójimo es una alegría que no puedo describir, a veces me siento mal, quisiera estar en todo, yo no dejo que le griten a un señor, porque yo también voy para allá y no me gustaría que también a mi me gritaran”, señaló.

A su cuidado se encuentran 15 personas, la mayoría personas de la tercera edad con enfermedades crónicas y que no se pueden mover si mismas, muchos son canalizados del Hospital General, ya que no cuentan con familiares que los puedan cuidar.

Reyna Rojas, quien llegó al centro a buscar a su padre desaparecido desde hace 12 años, es la persona que los está apoyando con la reubicacion, hasta el momento

ella y un grupo de amigos consiguieron un predio en Playas de Tijuana, sin embargo necesitan apoyo para conseguir el material de construcción y los permisos.

José Torres, expreso que una de sus necesidades son la falta de medicamento para los enfermos y el material para la construcción de la nueva ubicación.

“Pues que nos echaran la mano, por lo menos el permiso para construir y que podamos tener acceso a los servicios basicos, al agua y a la luz, con eso ya me doy por bien servido” declaro Torres como un llamado a las autoridades. N

Fotos Luis Bautista Foto/ Border Zoom

